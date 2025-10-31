Λυσσασμένο πάθος Φουρνιέ: Σωριάστηκε στο παρκέ για την κατοχή και ξέσπασε!

Ο Έβαν Φουρνιέ παίζοντας μια καταπληκτική άμυνα στον Αντόνιο Μπλέικνι σηκώθηκε από το παρκέ ξεσπώντας για την κερδισμένη κατοχή.

Το πάθος και η επιθυμία για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ αποτυπώθηκε σε μια φάση που διαδραματίστηκε στο τελευταίο 1.30’’ του αγώνα στο ΣΕΦ με τον Έβαν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος άσος έπαιξε εξαιρετική άμυνα στον Αντόνιο Μπλέικνι την ώρα που η αναμέτρηση ήταν στην «κόψη του ξυραφιού» και χρειάστηκε να βουτήξει στο παρκέ για να οδηγήσει τον αντίπαλό του στο λάθος, βγάζοντας ο Αμερικανός της Χάποελ την μπάλα άουτ. Η κερδισμένη κατοχή του Φουρνιέ τον οδήγησε σε ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα και μια κραυγή που έβγαλε έχοντας κάνει τη δουλειά στα μετόπισθεν.

Η παθιασμένη άμυνα του Γάλλου και οι επόμενες του Τόμας Ουόκαπ ήταν εκείνες που οδήγησαν εν τέλει τον Ολυμπιακίο στην πολύ σημαντική νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ.