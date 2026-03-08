Με τέσσερις σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΠΑΟΚ (13:00).

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ (13:00) και θέλει να συνεχίσει αήττητος στη Stoiximan GBL, λίγες ώρες μετά την νίκη επί του Παναθηναϊκού για τη Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει σημαντικές απουσίες να διαχειριστεί στην αναμέτρηση κόντρα στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Εκτός θα είναι ο Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ, Μόρις και Γουόκαπ για τους Πειραιώτες, με τους τρεις γνωστούς απόντες να μένουν εκτός λόγω τραυματισμών και τον Μίλου για λόγους ξεκούρασης.

Εκτός έμειναν και οι Σακίλ ΜακΚίσικ και Κόρι Τζόσεφ, οι οποίοι δεν είναι δηλωμένοι στην 8άδα των ξένων.

Η... εντεκάδα του Ολυμπιακού: Φρανκ Νιλικίνα, Εβάν Φουρνιέ, Τάϊλερ Ντόρσεϊ, Όμηρος Νετζήπογλου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Γιώργος Μπουρνελές, Τάισον Γουόρντ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Ταϊρίκ Τζόουνς, Ντόντα Χολ