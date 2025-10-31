Ο Βασίλιε Μίτσιτς αποκάλυψε τις συζητήσεις σχετικά με το ελληνικό ενδιαφέρον που είχε το φετινό καλοκαίρι.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς ήταν ο παίκτης εκείνος που απασχόλησε περισσότερο από τον καθένα το φετινό καλοκαίρι αναφορικά με το ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του στη EuroLeague.

Ο Σέρβος γκαρντ βρήκε λιμάνι στη Χάποελ Τελ Αβίβ μετά από μία offseason γεμάτη σενάρια με ένα από αυτά που προκάλεσε ενδιαφέρον να είναι κι εκείνο που τον ήθελε να βρίσκεται σε συζήτησεις με τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος μίλησε εκτενώς για το ελληνικό ενδιαφέρον προς το πρόσωπό του φέτος σε συνέντευξή του στη NOVA.

Αναλυτικά

Για το ελληνικό ενδιαφέρον κι αν αυτό μετουσιώθηκε σε συνάντηση: «Προφανώς και συνέβη σε ένα σημείο αλλά νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι και στα τελειώματα της περσινής σεζόν του NBA, ήταν κάτι που το ανέλαβα προσωπικά. Αντιμετώπισα μία άλλη πρόκληση γιατί άλλαξα μάνατζερ και έπρεπε να χειριστώ κάποιες διαπραγματεύσεις, πράγμα που δεν το έχω κάνει ξανά. Οπότε με μία δόση απειρίας δεν ήξερα πότε να κάνω συγκεκριμένα πράγματα, αλλά υπήρξε μία μεγάλη κρούση από την Χάποελ με το που αποφάσισα να επιστρέψω στην Ευρώπη και ήταν μπροστά σε αυτή την κούρσα. Προφανώς σε ένα σημείο είχα μία πολύ σοβαρή σκέψη, αλλά δεν δούλεψε και τώρα όλα είναι καλά».