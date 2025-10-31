Ολυμπιακός: Η μέρα και η ώρα της επόμενης αναμέτρησης στην EuroLeague
Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω την τρίτη διπλή αγωνιστική της σεζόν και συνεχίζει στην EuroLeague, έχοντας ξανά υποχρεώσεις στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Μετά τις αναμετρήσεις με τη Μονακό και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στην 9η αγωνιστική την Παρτίζαν. Παιχνίδι το οποίο είναι προγραμματισμένο για την επόμενη Παρασκευή, στις 7 Νοεμβρίου.
Με το τζάμπολ της αναμέτρησης απέναντι στην Παρτίζαν να είναι προγραμματισμένο στις 21:15. Ενώ θυμίζουμε πως μετά την Παρτίζαν, ο Ολυμπιακός έχει ένα ακόμα παιχνίδι εντός έδρας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με αντίπαλο τη Ζάλγκιρις στη 10η αγωνιστική.
