Ο Τάισον Γουόρντ και Νίκολα Μιλουτίνοφ μετατράπηκαν σε... βαμπίρ για την προαναγγελία του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί στο ΣΕΦ τη Χάποελ Τελ Αβίβ απόψε, Παρασκευή (31/10, 21:15), θέλοντας να κλείσει θετικά μία ακόμη «διαβολοβδομάδα».

Με τον μήνα να έχει φτάσει στο τέλος του, ο κόσμος έχει αρχίσει εδώ και μερικές μέρες να κινείται σε ρυθμούς χάλογουιν. Οι «ερυθρόλευκοι», μπήκαν σε αυτό το κλίμα και έκαναν την προαναγγελία, έχοντας μία φωτογραφία που παραπέμπει σε θρίλερ.

Μάλιστα, πρωταγωνιστές είναι ο Τάισον Γουόρντ με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, οι οποίοι έχουν ρόλο... βαμπίρ!