Ολυμπιακός: Οι... βαμπίρ Γουόρντ και Μιλουτίνοφ ενόψει Χάποελ
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί στο ΣΕΦ τη Χάποελ Τελ Αβίβ απόψε, Παρασκευή (31/10, 21:15), θέλοντας να κλείσει θετικά μία ακόμη «διαβολοβδομάδα».
Με τον μήνα να έχει φτάσει στο τέλος του, ο κόσμος έχει αρχίσει εδώ και μερικές μέρες να κινείται σε ρυθμούς χάλογουιν. Οι «ερυθρόλευκοι», μπήκαν σε αυτό το κλίμα και έκαναν την προαναγγελία, έχοντας μία φωτογραφία που παραπέμπει σε θρίλερ.
Μάλιστα, πρωταγωνιστές είναι ο Τάισον Γουόρντ με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, οι οποίοι έχουν ρόλο... βαμπίρ!
🔴⚪𝗜𝘁'𝘀 𝗚𝗮𝗺𝗲𝗱𝗮𝘆— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 31, 2025
🏀 @EuroLeague - Round 08
🆚 Hapoel IBI Tel Aviv
📌 #ThisIsPiraeus
📺 Novasports Prime
🎟️ https://t.co/YDY2gF2v7g#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/o0LvFWp4wG
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.