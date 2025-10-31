Ιτούδης για Ολυμπιακό: «Χτίστηκε για να φτάσει στον τελικό»

Ο Δημήτρης Ιτούδης, στις δηλώσεις ενόψει του ματς με τον Ολυμπιακό, μίλησε για τη δύναμη που έχει η ομάδα του Πειραιά.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ απόψε, Παρασκευή (31/10, 21:15). Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε μεταξύ άλλων για την ποιότητα της ομάδας από τον Πειραιά.

«Βρισκόμαστε στην Αθήνα για το δεύτερο αγώνα αυτής της διπλής αγωνιστικής. Θα παίξουμε εναντίον μιας ομάδας που χτίστηκε για να φτάσει μέχρι το τέλος, στο Final Four, στον τελικό!

Έχουν μεγάλη εμπειρία και τους σεβόμαστε πολύ, αλλά όπως είπα, αυτός ο αγώνας είναι μια ακόμη πρόκληση για εμάς και την αποδεχόμαστε. Θέλουμε να δοκιμάσουμε τους εαυτούς μας, πού έχουμε φτάσει μέχρι τώρα, να χτίσουμε εμπειρία από παιχνίδια σαν κι αυτό.

Είναι σαφές ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πολλή δύναμη από τους οπαδούς του, αλλά ταυτόχρονα και από το ιδιαίτερο ταλέντο και τους δημιουργούς του».