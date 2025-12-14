Η Αρμάνι Μιλάνο έκανε εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και πήρε τη νίκη απέναντι στη Βίρτους με 74-63.

Η Αρμάνι Μιλάνο πήρε μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια με 74-63, δείχνοντας πως είχε πάρει... φόρα μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού.

Η ομάδα του Μιλάνου μετά από ένα μοιρασμένο πρώτο ημίχρονο πάτησε γκάζι και με όπλο την άμυνά της ανάγκασε τη Βίρτους Μπολόνια στην δεύτερη ήττα της στο πρωτάθλημα και την έριξε από την κορυφή, στην οποία πλέον βρίσκεται μόνη της η Μπρέσια (10-1).

Η Αρμάνι Μιλάνο ανέβηκε στο 7-4, με την Βίρτους Μπολόνια να υποχωρεί στο 9-2.

Ο Μπρουκς είχε 20 πόντους με 4 τρίποντα για την Αρμάνι, με τον Νίμπο να προσθέτει 14 με 9 ριμπάουντ και τον Σιλντς 12.

Για την Βίρτους Μπολόνια ο Λούκα Βιλντόζα είχε 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-11, 35-35, 58-49, 74-63.

