Το NBA Europe ανατρέπει τις ισορροπίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα να βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην αποχώρηση από την EuroLeague με το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στο Basketball Champions League τη νέα μεταβατική περίοδο να φαντάζει όλο και πιο ρεαλιστικό.

Το NBA Europe αναμένεται να ταράξει τα... νερά στη EuroLeague μια και καλή. Ήδη προέκυψαν οι πρώτες πολιτικές αντιδράσεις από την πλευρά της Λιθουανίας, όσο γίνονται προσεγγίσεις σε ομάδες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα είναι πιο κοντά από ποτέ στην αποχώρηση από την EuroLeague, καθώς πέρα από τη στενή προσέγγιση από το NBA (υποσχέσεις φουσκωμένων εγγυημένων συμβολαίων) ταυτόχρονα στενεύει ο κλοιός στον οποίο βρίσκονται από τους υπόλοιπους ετέρους στην EuroLeague.

Συγκεκριμένα, οι υπόλοιπες ομάδες-μέτοχοι εμφανίζονται αποφασισμένες να πιέσουν τους δύο ισπανικούς κολοσσούς να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους μέχρι το τέλος του χρόνου. Ουσιαστικά τους δίνεται ένα πολύ στενό περιθώριο μέχρι τον Δεκέμβριο για να υπογράψουν το νέο δεκαετές συμβόλαιο στη EuroLeague, ενώ κανανονικά η προθεσμία που τους είχε αρχικά δοθεί ήταν μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2026. Κάτι που ωστόσο, δεν έχει επιφέρει την άρση της αδιαφορίας τους.

Είναι χαρακτηριστικό πια ότι, η διοικητική απόσταση των δύο ισπανικών κλαμπ από το «κλειστό γκρουπ» των 13 μετόχων είναι πλέον εμφανής σε όλα τα διοικητικά συμβούλια. Εκεί όπου Ρεάλ και Μπαρτσελόνα σπανίως τοποθετούνται, λειτουργώντας περισσότερο ως παρατηρητές παρά ως ενεργά μέλη. Αν και κανείς δεν θα ήθελε δύο τόσο ιστορικά brands να βρεθούν «στον αέρα» και εκτός διοργάνωσης, όλα δείχνουν ότι οι δύο ισπανικές ομάδες θα επιλέξουν το Basketball Champion League τη νέα σεζόν (2026-27) που θα λειτουργήσει ως μεταβατική περίοδος στην ένταξή τους στη νέα ευρωπαϊκή λίγκα (2027-28).

Η FIBA ήδη πετάει τη «σκούφια» της μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο που θα αναβαθμίσει τη σημαντικότερη διασυλλογική της διοργάνωση και θα την καταστήσει πιο εμπορική από ποτέ με τις συγκεκριμένες δύο προσθήκες.

Το ενδεχόμενο καθυστέρησης της νέας λίγκας, όμως, υφίσταται και είναι υπαρκτό (σε περίπτωση που αντί για τη σεζόν 2027-28 ξεκινήσει τη σεζόν 2028-29) κι αν αυτό προκύψει τότε θα προκαλέσει αγωνιστικές ζημειές και ενδεχόμενη μείωση του ενδιαφέροντος από πλευράς φιλάθλων, μέσω της απώλειας εσόδων από τηλεοπτικά δικαιώματα και άρνησης σημαντικών παικτών να ενταχθούν στο ρόστερ.

Να σημειωθεί ότι ήδη, η Βιλερμπάν θα πρέπει να θεωρείται παρελθόν από τη EuroLeague από τη νέα σεζόν κι ας είναι μέτοχος, καθώς έχει ανοίξει τον δρόμο για τη συμμετοχή της στο NBA Europe με την απόφασή της να μην υπογράψει το 10ετές συμβόλαιο. Από την άλλη, η Φενέρμπαχτσε, η τέταρτη ομάδα που δεν έχει ακόμη υπογράψει το δεκαετές συμβόλαιο, αναμένεται να το κάνει σύντομα μετά τις διοικητικές αλλαγές. Έτσι, το βλέμμα όλων στρέφεται στη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα, δύο συλλόγους που βρίσκονται στο σημείο μηδέν μιας ιστορικής απόφασης για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.