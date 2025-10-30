Το NBA Europe βρίσκεται στο προσκήνιο και μαζί και οι πρώτες αντιδράσεις με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας να εκφράζει τις ενστάσεις του και να καλεί σε συνεργασία και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς της Ευρώπης να ακολουθήσουν την ίδια γραμμή με εκείνον.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος υπάρχει η άφιξη της κορυφαίας λίγκας στην Ευρώπη. Ο Άνταμ Σίλβερ έχει εκφράσει την επιθυμία του να γίνει πράξη το NBA Europe με τα πλάνα να «δείχνουν» ότι το 2027 θα πάρει σάρκα και οστά. Ωστόσο, σε τέτοιες μεγάλες επενδύσεις πάντα υπάρχουν και ενστάσεις.

Ο Πρόεδρος της Λιθουανίας τοποθετήθηκε για το ζήτημα του «NBA Europe», καλώντας σε συνεργασία, αλλά προειδοποιώντας παράλληλα για τον κίνδυνο διχασμού. Τόνισε την ανάγκη να διαφυλαχθούν οι αξίες και η ταυτότητα του ευρωπαϊκού μπάσκετ απέναντι στα εμπορικά συμφέροντα και κάλεσε το ΝΒΑ να επενδύσει στην EuroLeague αντί να τη βλέπει ανταγωνιστικά. Μάλιστα προέτρεψε σε αντίστοιχες αντιδράσεις και άλλες χώρες όπως η Ελλάδα, η Σερβία, η Τουρκία και το Ισραήλ.

Αναλυτικά

«Οι εποχές που κάποιος μπορούσε να κοιμάται ήσυχος και με αυτοπεποίθηση έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Σήμερα, οι γεωπολιτικές προκλήσεις φέρνουν νέους κινδύνους κάθε μέρα, και οι κρατικοί θεσμοί εργάζονται εντατικά για να τους αντιμετωπίσουν.

Ας μην παραβλέψουμε τις εκρήξεις θετικών συναισθημάτων που ο καθένας μας αντλεί από διαφορετικές πηγές.

Φέτος, με έχει φορτίσει συναισθηματικά περισσότερο από ποτέ η επιθυμία των παικτών της Ζαλγκίρις να νικήσουν. Υπάρχουν στιγμές ανόδου και πτώσης , όμως ένα γνώριμο συναίσθημα déjà vu επιστρέφει ξανά και ξανά. Πού έχω ξαναδεί αυτά τα φλογισμένα μάτια των παικτών της Ζαλγκίρις; Ίσως το 1999; Εύχομαι στην ομάδα της Ζαλγκίρις ένα ακόμη βράδυ γεμάτο συγκίνηση και υπερηφάνεια στη μάχη της απόψε!

Θα ήθελα οι παίκτες της Ζαλγκίρις να μπαίνουν στα παιχνίδια τους σκεπτόμενοι μόνο το μπάσκετ και με δίψα για τη νίκη. Δυστυχώς, όλο και πιο συχνά ακούω για μια πιθανή διαφαινόμενη διάσπαση ανάμεσα στα μπασκετικά κλαμπ της Ευρώπης, καθώς η οργάνωση του ΝΒΑ κάνει βήματα προς την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η Λιθουανία στηρίζει την ιδέα ότι οι δύο διατλαντικές μπασκετικές κοινότητες πρέπει να συνεργάζονται για το κοινό καλό. Το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί στο ευρωπαϊκό και το λιθουανικό μπάσκετ θα ήταν ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής μπασκετικής αγοράς, όταν τα εμπορικά συμφέροντα υπερισχύουν των αξιών.

Το μπάσκετ, άλλωστε, αποτελεί κομμάτι της ταυτότητας της Λιθουανίας, μια παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά, έναν πυλώνα της αθλητικής μας διπλωματίας. Η EuroLeague ενσαρκώνει μια κοινωνική διάσταση ενώνει συλλόγους από μεγάλες χώρες και από μικρές σε έκταση, αλλά τεράστιες σε μπασκετική ταυτότητα, όπως η Λιθουανία.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο μπάσκετ της Ευρώπης να γίνει πηγή διχασμού. Καλώ όλες τις μπασκετικές οργανώσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού να συνεργαστούν αντί να ανταγωνίζονται, να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τις βαθιές παραδόσεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να θυμούνται ότι οι αξίες πρέπει να προηγούνται των εμπορικών συμφερόντων.

Ο διχασμός σημαίνει οπισθοδρόμηση. Και ήδη υπάρχει αρκετός διχασμός στην Ευρώπη. Ας μην μολύνουμε και το μπάσκετ με αυτόν τον ιό. Η EuroLeague και η FIBA έχουν ήδη επιλύσει τις επώδυνες διαφορές του παρελθόντος τους, και αντί να ανοίγουμε ξανά παλιές πληγές, καλώ το ΝΒΑ να επενδύσει στην EuroLeague.

Η γόνιμη συνεργασία και όχι ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην EuroLeague, τη FIBA και το ΝΒΑ θα οδηγήσει σε πρόοδο και ενότητα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ».