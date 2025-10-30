Παναθηναϊκός: Το Gazzetta στην προπόνηση στο Μόντε Κάρλο

Γιώργος Κούβαρης
Δείτε το βίντεο του Gazzetta από την προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Μόντε Κάρλο, ενόψει του ματς με τη Μονακό (31/10, 20:00). Αποστολή στο Μονακό: Γιώργος Κούβαρης.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για την όγδοη αγωνιστική της Euroleague, με την οποία θα ολοκληρωθεί μία ακόμη «διαβολοβδομάδα». Το «τριφύλλι» βρίσκεται στο Μόντε Κάρλο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό, την Παρασκευή (31/10, 20:00).

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στο Πριγκιπάτο, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να ακολουθεί την αποστολή. Το Gazzetta βρέθηκε στο γήπεδο και κατέγραψε πλάνα από την προπόνηση των παικτών του Έργκιν Άταμαν.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-85.

Το βίντεο του Gazzetta από το Μονακό

 

