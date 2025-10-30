Παναθηναϊκός: Το Gazzetta στην προπόνηση στο Μόντε Κάρλο
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για την όγδοη αγωνιστική της Euroleague, με την οποία θα ολοκληρωθεί μία ακόμη «διαβολοβδομάδα». Το «τριφύλλι» βρίσκεται στο Μόντε Κάρλο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό, την Παρασκευή (31/10, 20:00).
Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στο Πριγκιπάτο, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να ακολουθεί την αποστολή. Το Gazzetta βρέθηκε στο γήπεδο και κατέγραψε πλάνα από την προπόνηση των παικτών του Έργκιν Άταμαν.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-85.
Το βίντεο του Gazzetta από το Μονακό
☘️ Το Gazzetta στην προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Μονακό— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 30, 2025
Αποστολή: @gkouvaris #pao #paobc pic.twitter.com/R3H2rPArTW
