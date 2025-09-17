Ένα πρόσφατο βρετανικό δημοσίευμα ανέφερε ότι ο NBA Europe θα αρχίσει το 2027 και μέσα σε αυτό θα υπάρχουν ομάδες από το Λονδίνο και το Μάντσεστερ.

Ένα από τα μεγαλύτερα... θρίλερ στο παγκόσμιο μπάσκετ είναι η εμπλοκή του NBA στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μέσω του NBA Europe. Οι πληροφορίες που γίνονται γνωστές είναι με το «σταγονόμετρο» ενώ οι φήμες που κυκλοφορούν είναι αρκετές.

Ένα από τα βασικότερα σημεία εστίασης σε αυτή τη συζήτηση είναι το πότε θα αρχίσει αυτό το πρωτάθλημα. Σύμφωνα ωστόσο με ένα δημοσίευμα της Yorkshire Post, η απάντηση δίνεται μέσω μίας νέας βρετανικής λίγκας.

Μεταξύ άλλων στο δημοσίευμα αναφέρεται το γεγονός ότι η GBB (το νέο βρετανικό πρωτάθλημα) υποστήριξε πως θα αρχίσει 2027, μαζί με το NBA Europe, ενώ μία ομάδα με έδρα από το Λονδίνο και μία από το Μάντσεστερ θα συμμετέχουν σε αυτό.

Συγκεκριμένα: «Σε δήλωσή της στην The Yorkshire Post, η GBB League ανέφερε: “Η GBB League Ltd. (GBBL) θα ξεκινήσει την πρώτη σεζόν του νέου βρετανικού πρωταθλήματος μπάσκετ τον Σεπτέμβριο του 2027, συμπίπτοντας με την αναμενόμενη πρώτη σεζόν του NBA Europe και για να παράσχει επαρκή χρόνο για συνεργασία με την Βρετανική Ομοσπονδία Μπάσκετ (BBF), τις Ομοσπονδίες Χωρών και την βρετανική κοινότητα μπάσκετ για την προετοιμασία της έναρξης μιας νέας ελίτ ακαδημίας για νεαρούς παίκτες που θα αντιπροσωπεύουν το μέλλον της Εθνικής Ομάδας της Μεγάλης Βρετανίας.

Δύο ομάδες του NBA Europe – με έδρα το Λονδίνο και το Μάντσεστερ – αναμένεται να αγωνιστούν στο νέο πρωτάθλημα της GBBL».