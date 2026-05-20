Ο Στέφανος Δημόπουλος κατέκτησε την 4η θέση στο κανόε σπριντ (C1 500μ.) στον αγώνα παγκοσμίου κυπέλλου στο Βρανδεμβούργο

Σπουδαία εμφάνιση, που συνδυάστηκε με την 4η θέση, πραγματοποίησε ο Στέφανος Δημόπουλος στον αγώνα του παγκόσμιο κυπέλλου κάνοε σπριντ (C1 500μ.) στο Βρανδεμβούργο.

Με εξαιρετικές εμφανίσεις, σπουδαίες επιδόσεις και μια ανάσα από το βάθρο ολοκληρώθηκε η παρουσία του Έλληνα πρωταθλητή στο 2ο Παγκόσμιο Κύπελλο Κανόε Καγιάκ που διεξήχθη στην πόλη της Γερμανίας. Κόντρα στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο Στέφανος Δημόπουλος απέδειξε ότι ανήκει στην παγκόσμια ελίτ του αθλήματος.

Η διαδρομή προς τον μεγάλο τελικό των 500μ. (C1 500μ.)

Ο Στέφανος Δημόπουλος ξεκίνησε εντυπωσιακά τις υποχρεώσεις του, τερματίζοντας 1ος στη δεύτερη προκριματική σειρά με χρόνο 1:58.92, εξασφαλίζοντας με άνεση το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Εκεί, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση παρά τον αντίξοο καιρό, κατέλαβε την 3η θέση στη σειρά του με το πολύ καλό 1:52.33, παίρνοντας πανηγυρικά την πρόκριση για τον μεγάλο Α’ Τελικό.

Στον μεγάλο τελικό του C1 500M, ο Στέφανος, κάνοντας μια καταπληκτική κούρσα και παλεύοντας μέχρι τα τελευταία εκατοστά, τερμάτισε στην 4η θέση στον κόσμο με χρόνο 1:55.16, ενώ μόλις μισό δευτερόλεπτο χώρισε τον Έλληνα πρωταθλητή από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Στο αγώνισμα του C1 1000M, η τύχη δεν ήταν με το μέρος του Έλληνα πρωταθλητή, καθώς έχασε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό για μόλις έξι χιλιοστά του δευτερολέπτου! Πραγματοποιώντας σπουδαία κούρσα, τερμάτισε με τον ίδιο ακριβώς χρόνο με τον 3ο αθλητή, με αποτέλεσμα η πρόκριση να κριθεί στις λεπτομέρειες μετά από ανάλυση του photo-finish.

Παρά την ατυχία αυτή, ο Στέφανος έδειξε την κλάση του στη συνέχεια, όπου κυριάρχησε στον Β’ Τελικό παίρνοντας την 1η θέση με χρόνο 3:56.86, γεγονός που τον κατέταξε στην 10η θέση της γενικής κατάταξης του αγωνίσματος.

Δυναμικό κλείσιμο στα 5000μ.

Η αυλαία των αγώνων έπεσε την Κυριακή, με τον Έλληνα πρωταθλητή να αγωνίζεται στο απαιτητικό αγώνισμα του C1 5000M. Εκεί, κατέλαβε την 11η θέση ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου, σημειώνοντας χρόνο 27:03.26.

Επόμενος σταθμός το ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Ο 28χρονος «ασημένιος» πρωταθλητής κόσμου θα επιστρέψει για λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη ώστε να αποφορτιστεί και να συνεχίσει την προετοιμασία του. Επόμενος μεγάλος στόχος είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί στο Μοντεμόρο Βέλιο της Πορτογαλίας από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου 2026, οπότε και συνεχίζει το κυνήγι των πόντων για την πολυπόθητη πρόκριση στου Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028