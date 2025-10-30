Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, που επιβεβαιώνονται και από το Πριγκιπάτο, ο «ισχυρός άνδρας» του ελληνικού μπάσκετ πήρε την... κατάσταση στα χέρια του και κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση που ήθελε την Μονακό να είναι αντίθετη στην παραμονή του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής ομάδας.

Οι οιωνοί, ευθύς εξαρχής, δεν ήταν θετικοί, από την άποψη ότι η Μονακό είχε ζητήσει από τον 43χρονο Έλληνα προπονητή της να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην δουλειά του στο Μοντε Κάρλο. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο ίδιος ο Σπανούλης δίστασε να απαντήσει θετικά, όταν μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο πρόσφατο Eurobasket, ρωτήθηκε για την παραμονή του στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Άλλωστε, στην μοναδική έως τώρα δημόσια τοποθέτησή του μετά την επιτυχία στην Ρίγα (στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ), ο πρόεδρος της ΕΟΚ είχε παραδεχθεί την δυσκολία του εγχειρήματος, αλλά είχε δεσμευτεί ότι η ανανέωση το μοναδικό που είχε στο μυαλό του.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι στο πρώτο «παράθυρο» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 (27/11 και 30/11), η Εθνική ομάδα θα αγωνιζόταν με υπηρεσιακό τεχνικό, όλα δείχνουν ότι πάμε για μεγάλη «ανατροπή», που αν επιβεβαιωθεί και επίσημα, αν κάποιος θα χαρεί πάρα πολύ, αυτός θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που εμμέσως είχε ζητήσει την ανανέωση του "Kill Bill".

To ταξίδι του Βαγγέλη Λιόλιου στο Μόντε Κάρλο, όπως πριν από 3,5 χρόνια στην Μόσχα!

Ο ισχυρός άνδρας του ελληνικού μπάσκετ, όμως, που είχε λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο και το 2022 (όταν η Εθνική έψαχνε τον αντικαταστάτη του Ρικ Πιτίνο και ταξίδεψε στην Μόσχα για να πείσει την ΤΣΣΚΑ να δώσει άδεια στον Δημήτρη Ιτούδη), αποφάσισε να ξαναπάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Με ταξίδι-αστραπή στο Πριγκιπάτο (το περασμένο Σαββατοκύριακο) κι έχοντας την συγκατάθεση του Βασίλη Σπανούλη, ζήτησε να συναντήσει τους διοικούντες της Μονακό κι έχοντας μία πολύ εποικοδομητική συζήτηση, κατάφερε να αποσπάσει το «ναι» του Φεντορίτσεφ και των συνεργατών του (η αλήθεια είναι ότι δεν περίμεναν τέτοια επίσκεψη)!

Κάπως έτσι, το δέσιμο του "Kill Bill" με την «επίσημη αγαπημένη», η επίσκεψη του προέδρου της ΕΟΚ στην διοίκηση των Μονεγάσκων στο Πριγκιπάτο και η καλή θέληση που επέδειξε ο οργανισμός της περυσινής φιναλίστ της Euroleague, ;όλα δείχνουν ότι αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντους για τους οποίους η Εθνική ομάδα και ο Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσουν την συνεργασία τους.

Θα κοουτσάρει μόνο ένα από τα δύο παιχνίδια της Εθνικής!

Με την επίσημη ανακοίνωση να αποτελεί θέμα χρόνου, οι πληροφορίες που συλλέγουμε αναφέρουν ότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα επιλέξει τους διεθνείς που θα ενισχύσουν την επίσημη αγαπημένη στο «παράθυρο»του Νοεμβρίου, αλλά εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα κοουτσάρει στο πρώτο ματς (27/11) κόντρα στην Ρουμανία. Την προηγούμενη μέρα (26/11), η Μονακό θα υποδεχθεί την Εφές για την Euroleague και την επομένη το πρωί θα ταξιδέψει στην Αθήνα και θα κάτσει στον πάγκο.

Σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε, μετά από συμφωνία της Μονακό με την ΕΟΚ, μάλλον δεν κάτσει στον πάγκο στο εκτός έδρας ματς της Κυριακής (30/11) με την Πορτογαλία, γιατί θα πρέπει να επιστρέψει έγκαιρα στις προπονήσεις της Μονακό και να την προετοιμάσει για το επόμενο ματς της Euroleague, που θα είναι η εμφύλια αναμέτρηση με την Παρί.

Kατά συνέπεια στον πάγκο λογικά θα κάτσει ένας εκ των συνεργατών του (πιθανά ο Ηλίας Καντζούρης ή ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος που παραμένει χωρίς ομάδα).

Υπενθυμίζεται ότι ο Σπανούλης απουσίασε από την προετοιμασία της Μονακό λόγω του Eurobasket και των υποχρεώσεών με την Εθνική Ελλάδας, ενώ μετά την επιστροφή του στο Πριγκιπάτο ο ιδιοκτήτης των Μονεγάσκων είχε πει με νόημα «αυτός ο κύριος είναι πίσω επιτέλους για εμάς».

Να σημειωθεί ότι θεωρούνταν πολύ δύσκολο να επιστρέψει στον πάγκο της ελληνικής ομάδας για το «παράθυρο» του Νοεμβρίου αλλά ο Βαγγέλης Λιόλιος ήταν εκείνος που... άλλαξε, τρόπον τινά, την κατάσταση.