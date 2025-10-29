Μία όμορφη έκπληξη περίμενε τον Εβάν Φουρνιέ δια χειρός... Ολυμπιακού για τα γενέθλιά του μετά το μεσημεριανό γεύμα της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό, απόψε (28/10) στην αρχή μίας ακόμη «διαβολοβδομάδας» στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» βγήκαν λίγο εκτός των συνήθειών τους γύρω από το κομμάτι της διατροφής πριν από το απαιτητικό ματς. Η εξαίρεση βέβαια έγινε λόγω των γενεθλίων του Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος γκαρντ/ φόργουορντ έκλεισε τα 33 του και η ΚΑΕ Ολυμπιακός του ετοίμασε τούρτα για να του ευχηθούν συμπαίκτες και staff σε αυτή την ξεχωριστή μέρα.