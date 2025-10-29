Ολυμπιακός: Τα «ερυθρόλευκα» γενέθλια του Φουρνιέ (vid)

Ολυμπιακός: Τα «ερυθρόλευκα» γενέθλια του Φουρνιέ (vid)

Ευτυχία Οικονομίδου
Εβάν Φουρνιέ
Μία όμορφη έκπληξη περίμενε τον Εβάν Φουρνιέ δια χειρός... Ολυμπιακού για τα γενέθλιά του μετά το μεσημεριανό γεύμα της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό, απόψε (28/10) στην αρχή μίας ακόμη «διαβολοβδομάδας» στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» βγήκαν λίγο εκτός των συνήθειών τους γύρω από το κομμάτι της διατροφής πριν από το απαιτητικό ματς. Η εξαίρεση βέβαια έγινε λόγω των γενεθλίων του Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος γκαρντ/ φόργουορντ έκλεισε τα 33 του και η ΚΑΕ Ολυμπιακός του ετοίμασε τούρτα για να του ευχηθούν συμπαίκτες και staff σε αυτή την ξεχωριστή μέρα.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     