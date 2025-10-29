Ο Αθλητικός Δικαστής αποφάσισε να απαλλάξει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από την κατηγορία της εγκαλούσας ΚΑΕ Ολυμπιακού, για την ανάρτησή του στο Instagram κατά τη διάρκεια του ντέρμπι «αιωνίων».

Ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ αποφάσισε να μην επιβάλει ποινή ούτε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ούτε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, σχετικά με ανάρτηση που είχε κάνει ο ισχυρός άνδρας της ομάδας στο Instagram μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Σύμφωνα μάλιστα με την απόφαση, η καταγγελία για το συγκεκριμένο story προήλθε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«11/29-10-2025 – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

1. ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ο Δημήτριος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) από την κατηγορία της εγκαλούσας ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα για την 2η αγωνιστική του Πρωταθλήματος μεταξύ των ομάδων ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟR, ο κ. Δημήτριος Γιαννακοπουλος, προέβη με δημόσια ανάρτηση του, μέσω του ελευθέρως προσβάσιμου διαδικτυακού λογαριασμού «dpg7000», που διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram, σε δυσφημιστικές δηλώσεις.

2. ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της».