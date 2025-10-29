Ο Aμερικανός δημοσιογράφος Μάικλ Σκότο... στέλνει τον Άλεξ Λεν στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έψαχνε μια λύση για τη θέση του σέντερ μετά την αποχώρηση του Μπρούνο Φερνάντο και την βρήκε. Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο, Μάικλ Σκότο, συμφώνησε με τον Άλεξ Λεν για πολυετές συμβόλαιο με NBA-out για την επόμενη σεζόν.

Ο Ουκρανός ψηλός έχει γράψει τη δική του ιστορία στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ και μετρά 690 ματς με 6.7 πόντους και 5.3 ριμπάουντ. Φόρεσε τη φανέλα των Σανς, Χοκς, Κινγκς, Ράπτορς, Γουίζαρντς και Λέικερς.

Tα τελευταία δύο-τρία χρόνια έχει ρίξει τους μέσους όρους του, αφού αγωνίστηκε πολύ λιγότερο σε σχέση με περασμένες σεζόν. Η Ρεάλ στο τελευταίο της ματς ηττήθηκε από τη Μπάγερν με 90-84.

Mαζί με Έντι Ταβάρες συνθέτουν ένα εντυπωσιακό δίδυμο στη γραμμή των ψηλών δίχως αμφιβολία.