Euroleague: Που θα δείτε το Παρί - Ρεάλ
Η φορμαρισμένη Ρεάλ Μαδρίτης ταξίδεψε στο Παρίσι για την 25η αγωνιστική προκειμένου να αντιμετωπίσει την γηπεδούχο, Παρί.
Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο έφτασε αισίως στο16-8 ρεκόρ και «πάτησε» προσωρινά (;) στην κορυφή έχοντας τις ίδιες νίκες με Χάποελ και Φενέρ αλλά και μ' ένα ματς λιγότερο.
Στον αντίποδα και η Παρί «χρωστάει» την αναμέτρηση με την Χάποελ Τελ Αβίβ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται μία θέση πριν από τις ομάδες με το χειρότερο καθώς μετράει 7-16.
Τζάμπολ στις 22:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 4.
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 16-7*
- Φενέρμπαχτσε 16-7**
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-8
- Μπαρτσελόνα 16-8
- Ολυμπιακός 15-8*
- Μονακό 15-9
- Βαλένθια 15-9
- Ζάλγκιρις Κάουνας 14-10
- Παναθηναϊκός 14-10
- Ερυθρός Αστέρας 14-10
- Βίρτους Μπολόνια 11-13*
- Dubai Basketball 11-13
- Αρμάνι Μιλάνο 11-13
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-14
- Μπάγερν Μονάχου 9-15
- Μπασκόνια 8-16
- Παρτίζαν 8-16
- Παρί 7-16*
- Αναντολού Εφές 6-18
- Βιλερμπάν 6-18
Εκκρεμούν
- Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
Η 25η αγωνιστική
Τρίτη 27 Ιανουαρίου
- Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης 22:00
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου
- Φενέρμπαχτσε - Eφές 19:45
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν 21:05
- Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 21:15
- Αρμάνι - Παρτίζαν 21:30
- Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ 21:45
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου
- Μονακό - Βίρτους Μπολόνια 20:30
- Ερυθρός Αστέρας - Dubai Basketball 21:00
- Μπασκόνια - Ζάλγκιρις 21:30
- Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός 21:45
