Στο Παρίσι ανοίγει η αυλαία της 25ης αγωνιστικής της Euroleague μεταξύ της Παρί και της Ρεάλ Μαδρίτης. Που θα δείτε το παιχνίδι.

Η φορμαρισμένη Ρεάλ Μαδρίτης ταξίδεψε στο Παρίσι για την 25η αγωνιστική προκειμένου να αντιμετωπίσει την γηπεδούχο, Παρί.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο έφτασε αισίως στο16-8 ρεκόρ και «πάτησε» προσωρινά (;) στην κορυφή έχοντας τις ίδιες νίκες με Χάποελ και Φενέρ αλλά και μ' ένα ματς λιγότερο.

Στον αντίποδα και η Παρί «χρωστάει» την αναμέτρηση με την Χάποελ Τελ Αβίβ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται μία θέση πριν από τις ομάδες με το χειρότερο καθώς μετράει 7-16.

Τζάμπολ στις 22:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 4.

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 16-7* Φενέρμπαχτσε 16-7** Ρεάλ Μαδρίτης 16-8 Μπαρτσελόνα 16-8 Ολυμπιακός 15-8* Μονακό 15-9 Βαλένθια 15-9 Ζάλγκιρις Κάουνας 14-10 Παναθηναϊκός 14-10 Ερυθρός Αστέρας 14-10 Βίρτους Μπολόνια 11-13* Dubai Basketball 11-13 Αρμάνι Μιλάνο 11-13 Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-14 Μπάγερν Μονάχου 9-15 Μπασκόνια 8-16 Παρτίζαν 8-16 Παρί 7-16* Αναντολού Εφές 6-18 Βιλερμπάν 6-18

Εκκρεμούν

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Η 25η αγωνιστική

Τρίτη 27 Ιανουαρίου

Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης 22:00

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Φενέρμπαχτσε - Eφές 19:45

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν 21:05

Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 21:15

Αρμάνι - Παρτίζαν 21:30

Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ 21:45

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου