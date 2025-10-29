Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (29/10) μάχης του Ολυμπιακού με τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και την αναμέτρηση της Χάποελ με τη Παρτίζαν.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό το βράδυ της Τετάρτης (29/10 - 21:15) για την 7η αγωνιστική της EuroLeague με στόχο να συνεχίσει το σερί του στις νίκες μετά τις επιτυχίες με Μπάγερν (71-96) και Μακάμπι Τελ Αβίβ (94-95).

Το παιχνίδι της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στο ΣΕΦ θα αρχίσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Το άλλο παιχνίδι της ημέρας στη EuroLeague είναι η αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, η οποία θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν.

Ο αγώνας της ισραηλινής ομάδας θα προβληθεί ζωντανά από το Novasports 4 στις 20:00.