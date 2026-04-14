Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε ότι υπάρχουν μερικά εισιτήρια για την τελευταία αγωνιστική της regular season κόντρα στην Εφές (17/4, 21:15).

Αν και έχει ανακοινωθεί εδώ και πολύ καιρό sold out για το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Αναντολού Εφές, έγινε γνωστό ότι θα βγουν στην κυκλοφορία ελάχιστα εισιτήρια γι' αυτό το παιχνίδι.

Ο λόγος έχει να κάνει με την μη παρουσία φιλάθλων της τουρκικής ομάδας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν επιστροφές εισιτηρίων και να διατεθεί συγκεκριμένος αριθμός μεμονωμένων εισιτηρίων για το τμήμα 401.

«Το σπίτι μας ακόμα πιο... πράσινο!» ανέφερε χαρακτηριστικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Το τζάμπολ του αγώνα έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 17 Απριλίου στις 21:15 και θα είναι και το τελευταίο χρονικά ματς της φετινής regular season στην Euroleague.