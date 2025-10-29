Οι δηλώσεις του Δημήτρη Ιτούδη πριν τη μονομαχία με την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα υποδεχτεί την Παρτίζαν (29/10 - 20:00) για πρώτη φορά στην ιστορία της ενόψει της 7ης αγωνισιτκής της Euroleague. Αμφότερες οι ομάδες αναμετρώνται για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε ένα παιχνίδι που ξεχωρίζει με τη μονομαχία του Ιτούδη με τον Ομπράντοβιτς.

Ο Δημήτης Ιτούδης στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε για το παιχνίδι που θα δώσει η ομάδα του και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον φίλο και πρώην συνεργάτη του, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός

«Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην EuroLeague εναντίον μιας πολύ δυνατής και αθλητικής ομάδας. Αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες πρόσφατα, αλλά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να ηγείται και το μαχητικό τους πνεύμα, περιμένουμε μια πραγματική μάχη.

Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, η Παρτιζάν έχει άφθονη εμπειρία και δυνατά κορμιά. Θα πρέπει να ταιριάξουμε με τη σωματική τους ικανότητα, να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε ως ομάδα, να γίνουμε πιο συνεπείς τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά».