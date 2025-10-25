Ο Τζάρεντ Μπάτλερ έφτασε στο Βελιγράδι και είναι έτοιμος για τη «διαβολοβδομάδα» του Ερυθρού Αστέρα στη EuroLeague.

Ο Ερυθρός Αστέρας ενισχύθηκε σημαντικά λίγο πριν από τη δύσκολη «διαβολοβδομάδα», καθώς το νέο μεταφραφικό του απόκτημα, ο Τζάρεντ Μπάτλερ προσγειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Βελιγράδι. Η άφιξη του Αμερικανού γκαρντ δίνει τεράστια ώθηση στον Σάσα Ομπράντοβιτς ενόψει των δύο κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν την Τρίτη (28/10) με τη Βιλερμπάν στην Belgrade Arena και την Πέμπτη (30/10) με τη Μακάμπι στο Aleksandar Nikolić Hall.

Η υποδοχή του 25χρονου παίκτη στο αεροδρόμιο ήταν θερμή, και απομένουν μόνο τα διαδικαστικά πριν τεθεί επίσημα στη διάθεση του κόουτς Ομπράντοβιτς. Με τον Μπάτλερ πλέον στο ρόστερ, ο Ερυθρός Αστέρας που έχει ρεκόρ 4-2 αποκτά ένα σημαντικό όπλο στο ροτέισον με εμπειρία από το NBA, έτοιμος να συνεισφέρει από το πρώτο λεπτό των αγώνων της «διαβολοβδομάδας».

Ο Μπάτλερ θα παρακολουθήσει και τον αγώνα της ABA League απέναντι στη Μέγκα (20:00), πριν μπει ενταχθεί κανονικά στην ομάδα.

Ο Αμερικανός γκαρντ επιλέχθηκε το 2021 από τους Πέλικανς ως 41η επιλογή και ξεκίνησε την καριέρα του φορώντας τη φανέλα των Γιούτα Τζαζ. Πριν από το NBA, κατέκτησε το πρωτάθλημα στο NCAA με το Baylor, όπου αγωνίστηκε για τρία χρόνια. Στην καριέρα του στο NBA είχε 148 συμμετοχές, ενώ αγωνιζόμενος για τους Σίξερς μέτρησε μέσο όρο 11,5 πόντους, 4,9 ασίστ και 2,5 ριμπάουντ σε 24,4 λεπτά συμμετοχής.