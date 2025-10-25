Η Ζάλγκιρις ενημέρωσε πως ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μερικά παιχνίδια λόγω του τραυματισμού του.

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της Ζάλγκιρις με την Μπαρτσελόνα, με την ομάδα του Κάουνας να ενημερώνει επισήμως για την κατάστασή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη μυϊκή κάκωση και θα μείνει εκτός δράσης για ορισμένα από τα επόμενα παιχνίδια της Ζάλγκιρις.

Τη φετινή σεζόν στη EuroLeague, ο Γουίλιαμς-Γκος έχει αγωνιστεί σε έξι ματς, έχοντας μέσο όρο 11,5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 1,2 κλεψίματα.