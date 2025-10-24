Οι δηλώσεις του Ντούσκο Ιβάνοβιτς μετά τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Μπολόνια.

Ο Παναθηναϊκός παραδόθηκε άνευ ορων στην Βίρτους Μπολόνια γνωρίζοντας βαριά ήττα από την ιταλική ομάδα για την 6η αγωνιστική της Euroleague με 92-75.

Οι «πράσινοι» δεν μπήκαν ποτέ στο πνεύμα του αγώνα, ήταν νωχελικοί, δεν είχαν να αντιπαρατάξουν την ενέργεια των γηπεδούχων και έφτασαν στο σημείο να «κυνηγούν» σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς μίλησε μετά τη νίκη της ομάδας του.

Αναλυτικά

«Παίξαμε αρκετά καλή άμυνα. Είχαμε καθαρό μυαλό και ήταν ξεκάθαρο σε όλους τι έπρεπε να κάνουν στην άμυνα. Θα είμαι πολύ ευτυχισμένος αν συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι.

Όλοι έδωσαν κάτι στην ομάδα. Ήταν νίκη της ομάδας».



Όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Ίσως είναι το πιο ολοκληρωμένο παιχνίδι που έχουμε κάνει μέχρι τώρα κόντρα σε μία μεγάλη ομάδα. Ήμασταν συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά και παίξαμε καλή άμυνα. Μετά από αυτά, η επίθεση κάθε φορά είναι εύκολη.

Κάθε φορά μπορούμε να παίζουμε καλύτερα. Ήταν αρκετό να παίξουμε όπως παίξαμε για να κερδίσουμε. Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς. Η τελειότητα δεν υπάρχει. Αλλά παίξαμε πολύ καλά».



