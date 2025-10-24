Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Σμάιλαγκιτς κόντρα στον Παναθηναϊκό

Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός: Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Σμάιλαγκιτς
Η Βίρτους υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της EuroLeague και η συνεργασία των Καρίμ Τζάλοου-Άλεν Σμάιλαγκιτς έβγαλε ένα εντυπωσιακό highlight στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στο PalaDozza.
Η Βίρτους έτρεξε στον αιφνιδιασμό με τον Τζάλοου που έδωσε την ασίστ στον Σμάιλαγκιτς, ο οποίος τελείωσε τη φάση με κάρφωμα για το 4-4 στο 2:40.
A beauty! @VirtusBo— EuroLeague (@EuroLeague) October 24, 2025
K. Jallow A. Smailagic#MotorolaMagicMoment | @Moto pic.twitter.com/IWaDGf9mpj
