Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Σμάιλαγκιτς κόντρα στον Παναθηναϊκό

Η Βίρτους υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της EuroLeague και η συνεργασία των Καρίμ Τζάλοου-Άλεν Σμάιλαγκιτς έβγαλε ένα εντυπωσιακό highlight στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στο PalaDozza.

Η Βίρτους έτρεξε στον αιφνιδιασμό με τον Τζάλοου που έδωσε την ασίστ στον Σμάιλαγκιτς, ο οποίος τελείωσε τη φάση με κάρφωμα για το 4-4 στο 2:40.