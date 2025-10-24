Βίρτους - Παναθηναϊκός: Φιλικό «πηγαδάκι» Βιλντόζα με Μήτογλου και το σταφ των «πρασίνων»
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Γιώργος Κούβαρης
Ο Λούκα Βιλντόζα θα έχει πολλά να θυμάται από τη (σύντομη) θητεία του στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2023-24.
Και αυτό διότι στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο Final Four του Βερολίνου ενώ κατέκτησε και το πρωτάθλημα Ελλάδας.
Μπορεί πέρυσι να βρέθηκε στον αιώνιο αντίπαλο Ολυμπιακό ωστόσο πάντα διατηρούσε τις καλύτερες σχέσεις με τους «πράσινους».
Πριν από το τζάμπολ του αγώνα στην «Paladozza» ο Αργεντινός γκαρντ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παλιούς συμπαίκτες, όπως επίσης και με το προπονητικό σταφ της ομάδας.
Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.