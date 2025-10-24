Ο Λούκα Βιλντόζα είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους πάλαι ποτέ συμπαίκτες του και το σταφ του Παναθηναϊκού AKTOR.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Λούκα Βιλντόζα θα έχει πολλά να θυμάται από τη (σύντομη) θητεία του στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2023-24.

Και αυτό διότι στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο Final Four του Βερολίνου ενώ κατέκτησε και το πρωτάθλημα Ελλάδας.

Μπορεί πέρυσι να βρέθηκε στον αιώνιο αντίπαλο Ολυμπιακό ωστόσο πάντα διατηρούσε τις καλύτερες σχέσεις με τους «πράσινους».

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα στην «Paladozza» ο Αργεντινός γκαρντ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παλιούς συμπαίκτες, όπως επίσης και με το προπονητικό σταφ της ομάδας.

