Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε μια σκληρή ανακοίνωση κατά εφημερίδας «ερυθρόλευκων» αποχρώσεων, λόγω ενός άρθρου που γράφτηκε κατά του τμήματος μπάσκετ. Τι ανέφερε όμως αυτό το άρθρο;

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε ανακοίνωση και μάλιστα με σκληρά λόγια, κατά οπαδικής εφημερίδας η οποία κατηγόρησε την διοίκηση της ΚΑΕ για... πολλά.

Αρχικά στο εξώφυλλο η χορηγική ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός χαρακτηρίζεται ως ιστορική απρέπεια, ενώ ο συντάκτης αναρωτιέται αν «έχει άραγε όρια η υπομονή;».

Όσον αφορά στο άρθρο, το οποίο επισυνάπτουμε από κάτω, ο Συντάκτης κάνει αναφορά στην υπόθεση του Ρέντη, στην σχέση της ΚΑΕ Ολυμπιακός με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ενώ δεν «γλίτωσε» ούτε ο κύριος Τσάκος, που είναι μέτοχος της Κρίσταλ Πάλας, οπαδοί της οποίας έχουν μεγάλη κόντρα όχι τόσο με τη Νοτιγχαμ Φόρεστ, όσο προσωπικά με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρόσφατο ματς των δύο ομάδων, είχαν αναρτήσει υβριστικό πανό κατά του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ.

Θυμίζουμε πως η ανακοίνωση της ΚΑΕ αναφέρει πως:

«Με αφορμή μία προχθεσινή προωθητική ενέργεια της Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός που αφορά στους επόμενους έξι συνεχόμενους αγώνες της ομάδας μας στο Σ.Ε.Φ., δημοσιεύτηκε, σήμερα (!), ένα κατάπτυστο άρθρο, γεμάτο ανακρίβειες και μυθεύματα.

Το δημοσίευμα αυτό, με τρόπο χυδαίο, επιχειρεί να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις περί δήθεν χλευασμού του ποδοσφαιρικού τμήματος, με προφανή σκοπό να προκαλέσει διχασμό στις τάξεις του κόσμου του Ολυμπιακού.



Είναι πραγματικά απεχθές να βλέπουμε μία «ερυθρόλευκη» αθλητική εφημερίδα να χρησιμοποιεί την εν λόγω διαφημιστική ανάρτηση ως πρόσχημα, προκειμένου να επιτεθεί, στη συνέχεια, με γενικευμένα ψεύδη εναντίον της ίδιας της ομάδας μας.



Το συκοφαντικό αυτό δημοσίευμα ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα και συνιστά αποκύημα της νοσηρής φαντασίας του ανώνυμου συντάκτη.



Μπορεί κάποιοι να ονειρεύονται «εμφύλιους», απλώς και μόνο για να έχουν λόγο ύπαρξης. Τους λέμε, όμως, ότι η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός μέσω των Προέδρων της, Γιώργου και Παναγιώτη Αγγελόπουλου, υπηρετεί αδιάκοπα την ΙΔΕΑ του μεγαλύτερου πολυαθλητικού συλλόγου στον κόσμο και δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να δηλητηριάζει με πρακτικές διχασμού τους φιλάθλους μας».

Μένει να δούμε εάν η υπόθεση θα έχει κι άλλο μέλλον ή θα σταματήσει στο σημείο που βρίσκεται τώρα...