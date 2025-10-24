Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπάγερν (21:45) για την 6η αγωνιστική της EuroLeague με τρεις επιστροφές στη 12άδα του. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ: Δημήτρης Οικονόμου.

Στο Μόναχο ο Ολυμπιακός ψάχνει το δεύτερο διαδοχικό «διπλό» του στην EuroLeague, έχοντας πλέον και επιστροφές από τους παίκτες που έμειναν εκτός λόγω τραυματισμών.

Συγκεκριμένα οι Εβάν Φουρνιέ, Τόμας Γουόκαπ και Σακίλ ΜακΚίσικ βρίσκονται στη 12άδα των Πειραιωτών, για την αναμέτρηση απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν στη διάθεσή τους τον Κώστα Παπανικολάου, ενώ εκτός φυσικά παραμένει ο Κίναν Έβανς, που προπονείται ατομικά και έχει ακολουθήσει την αποστολή στο Μόναχο.

Εκτός 12άδας έμειναν οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Όμηρος Νετζήπογλου.

Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ματς με την Μπάγερν