Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός: Αυτή είναι η 12άδα των Πειραιωτών!
Στο Μόναχο ο Ολυμπιακός ψάχνει το δεύτερο διαδοχικό «διπλό» του στην EuroLeague, έχοντας πλέον και επιστροφές από τους παίκτες που έμειναν εκτός λόγω τραυματισμών.
Συγκεκριμένα οι Εβάν Φουρνιέ, Τόμας Γουόκαπ και Σακίλ ΜακΚίσικ βρίσκονται στη 12άδα των Πειραιωτών, για την αναμέτρηση απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.
Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν στη διάθεσή τους τον Κώστα Παπανικολάου, ενώ εκτός φυσικά παραμένει ο Κίναν Έβανς, που προπονείται ατομικά και έχει ακολουθήσει την αποστολή στο Μόναχο.
Εκτός 12άδας έμειναν οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Όμηρος Νετζήπογλου.
Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ματς με την Μπάγερν
- Τόμας Γουόκαπ
- Φρανκ Νιλικίνα
- Εβάν Φουρνιέ
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Σέιμπεν Λι
- Τάισον Γουόρντ
- Σακίλ ΜακΚίσικ
- Σάσα Βεζένκοβ
- Άλεκ Πίτερς
- Νίκολα Μιλουτίνοφ
- Ντόντα Χολ
- Κώστας Αντετοκούνμπο
