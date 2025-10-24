Παναθηναϊκός, Λεσόρ: Ξέσπασε με δημοσίευμα που «ψάχνει» την επόμενη ομάδα του Σορτς!

Λεσόρ
Ο Ματίας Λεσόρ αντέδρασε στο «Χ», με αφορμή δημοσίευμα που «ψάχνει» την επόμενη ομάδα του Τι Τζέι Σορτς, σε περίπτωση που ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού δοθεί δανεικός.

Ο Παναθηναϊκός στρέφεται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια (24/10, 21:00, LIVE από το Gazzetta), στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της regular season της EuroLeague, και ο Ματίας Λεσόρ αντέδρασε στο «Χ», με αφορμή δημοσίευμα που «ψάχνει» την επόμενη ομάδα του Τι Τζέι Σορτς.

«Τι ανοησίες είναι αυτές, ρε φίλε; Είναι πραγματικά πολύ περίεργες αυτές οι μ@@@@», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, σχολιάζοντας το δημοσίευμα που παρουσιάζει τους πέντε ιδανικούς προορισμούς για τον Τι Τζέι Σορτς, σε περίπτωση που δοθεί δανεικός.

@Photo credits: eurokinissi
     

