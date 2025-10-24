Παναθηναϊκός, Λεσόρ: Ξέσπασε με δημοσίευμα που «ψάχνει» την επόμενη ομάδα του Σορτς!
Ο Παναθηναϊκός στρέφεται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια (24/10, 21:00, LIVE από το Gazzetta), στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της regular season της EuroLeague, και ο Ματίας Λεσόρ αντέδρασε στο «Χ», με αφορμή δημοσίευμα που «ψάχνει» την επόμενη ομάδα του Τι Τζέι Σορτς.
«Τι ανοησίες είναι αυτές, ρε φίλε; Είναι πραγματικά πολύ περίεργες αυτές οι μ@@@@», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, σχολιάζοντας το δημοσίευμα που παρουσιάζει τους πέντε ιδανικούς προορισμούς για τον Τι Τζέι Σορτς, σε περίπτωση που δοθεί δανεικός.
What kind of bullshit article this is man yall really weird this shit lame asf https://t.co/OjERxd5Cki— Mathias Lessort (@ThiasLsf) October 24, 2025
