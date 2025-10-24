Μπάγερν: Οι οδηγίες προς τους φιλάθλους του Ολυμπιακού
Η δράση στην έκτη αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται απόψε, Παρασκευή (24/10), με το τελευταίο χρονικά παιχνίδι να είναι αυτό ανάμεσα στη Μπάγερν Μονάχου και τον Ολυμπιακό (21:45).
Η γερμανική ομάδα έβγαλε οδηγίες για τους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων» που θα βρεθούν στη Γερμανία ώστε να στηρίξουν από κοντά το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Μεταξύ άλλων, η γερμανική ομάδα υπογράμμισε ότι ισχύει απαγόρευση τσαντών.
Η ενημέρωση της Μπάγερν
⚠️ Αγαπητοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού: Σήμερα ισχύει απόλυτη απαγόρευση τσαντών! Περισσότερες πληροφορίες για την σημερινή σας επίσκεψη στο @SAPGarden θα βρείτε (στα αγγλικά) εδώ ⤵️— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) October 24, 2025
