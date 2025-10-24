Οι οδηγίες της Μπάγερν Μονάχου προς τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και η απαγόρευση τσαντών.

Η δράση στην έκτη αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται απόψε, Παρασκευή (24/10), με το τελευταίο χρονικά παιχνίδι να είναι αυτό ανάμεσα στη Μπάγερν Μονάχου και τον Ολυμπιακό (21:45).

Η γερμανική ομάδα έβγαλε οδηγίες για τους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων» που θα βρεθούν στη Γερμανία ώστε να στηρίξουν από κοντά το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Μεταξύ άλλων, η γερμανική ομάδα υπογράμμισε ότι ισχύει απαγόρευση τσαντών.

Η ενημέρωση της Μπάγερν