Ο Μπρούνο Φερνάντο φαίνεται ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Παρτίζαν Βελιγραδίου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Mozzart, η Παρτίζαν Βελιγραδίου βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπρούνο Φερνάντο, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 27χρονος σέντερ, άρχισε τη σεζόν ως παίκτης της «Βασίλισσας», ωστόσο φαίνεται πως δεν βρίσκεται στα πλάνα του Σέρτζι Σκαριόλο ενόψει της συνέχειας. Από την άλλη, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς φαίνεται να βρήκε έναν σέντερ (2,08 μ.), τον οποίο αναζητούσε αρκετό διάστημα.

Τη φετινή σεζόν πρόλαβε να αγωνιστεί σε πέντε παιχνίδια της Euroleague μετρώντας κατά μέσο όρο από 4,4 πόντους με 3,4 ριμπάουντ και 0,8 ασίστ σε 10:25 λεπτά, ενώ την περασμένη χρονιά σε 12 αγώνες είχε μ.ο. 5 πόντους με 3 ριμπάουντ.

Ο Φερνάντο κατέκτησε το χρυσό στο AfroBasket του 2025 με την Ανγκόλα, ενώ στο παρελθόν έχει υπάρξει μέλος των Ατλάντα Χοκς, των Μπόστον Σέλτικς, των Χιούστον Ρόκετς και των Τορόντο Ράπτορς, με αρκετό χρόνο στη G League.