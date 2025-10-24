Ολυμπιακός: Για το δεύτερο σερί διπλό στο Μόναχο

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μπάγερν (21:45) για τη Euroleague και θέλει να συνεχίσει με άλλη μια νίκη την πορεία του.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Μόναχο με τη Μπάγερν (21:45, live Gazzetta, Novasports Prime) για τη Euroleague, ψάχνοντας τρόπο για άλλο ένα διπλό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη μάχη με τους Βαυαρούς, τον Παπανικολάου αλλά και για τα ονόματα που ακούγονται για την ενίσχυση της ομάδας. Ο Γουόκαπ από την πλευρά του ανέφερε πως δεν είναι δουλειά των παικτών να μιλούν για τα μεταγραφικά σενάρια.

Χωρίς τον Κώστα Παπανικολάου θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός, λόγω ενόω χτυπήματος στον τετρακέφαλο του αριστερού ποδιού. Ο αρχηγός των Πειραιωτών δεν ακολούθησε την αποστολή στην Γερμανία και έτσι ο Μπαρτζώκας καλείται να καλύψει το κενό του. Eκτός παραμένουν και οι Έβανς και Φαλ, ενώ αμφίβολος είναι ο ΜακΚίσικ.

Στον αντίποδα δεν θα παίξουν οι Χάρις, Γιοκουμπάιτις, Φόιγκτμαν και Γιόβιτς, ενώ στη Μπάγερν πήγε ο Σπένσερ Ντίνγουιντι σε μια σπουδαία κίνηση.

Στο 3-2 βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ενώ στο 2-3 συναντάμε την ομάδα από το Μόναχο.

To πρόγραμμα

Εφές - Φενέρ 20:30

Βίρτους-Παναθηναϊκός 21:00

Παρτίζαν - Παρί 21:30

Μπάγερν-Ολυμπιακός 21:45