Ολυμπιακός: Για το δεύτερο σερί διπλό στο Μόναχο

Νίκος Καρφής
Φουρνιέ
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μπάγερν (21:45) για τη Euroleague και θέλει να συνεχίσει με άλλη μια νίκη την πορεία του.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Μόναχο με τη Μπάγερν (21:45, live Gazzetta, Novasports Prime) για τη Euroleague, ψάχνοντας τρόπο για άλλο ένα διπλό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη μάχη με τους Βαυαρούς, τον Παπανικολάου αλλά και για τα ονόματα που ακούγονται για την ενίσχυση της ομάδας. Ο Γουόκαπ από την πλευρά του ανέφερε πως δεν είναι δουλειά των παικτών να μιλούν για τα μεταγραφικά σενάρια.

Χωρίς τον Κώστα Παπανικολάου θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός, λόγω ενόω χτυπήματος στον τετρακέφαλο του αριστερού ποδιού. Ο αρχηγός των Πειραιωτών δεν ακολούθησε την αποστολή στην Γερμανία και έτσι ο Μπαρτζώκας καλείται να καλύψει το κενό του. Eκτός παραμένουν και οι Έβανς και Φαλ, ενώ αμφίβολος είναι ο ΜακΚίσικ.

Δείτε Επίσης

Κίναν Έβανς, Ολυμπιακός: Προπόνηση στο Μόναχο για τον Αμερικανό γκαρντ
Το VIDEO του Gazzetta με την προπόνηση του Κίναν Έβανς στο Μόναχο

Στον αντίποδα δεν θα παίξουν οι Χάρις, Γιοκουμπάιτις, Φόιγκτμαν και Γιόβιτς, ενώ στη Μπάγερν πήγε ο Σπένσερ Ντίνγουιντι σε μια σπουδαία κίνηση.

 

Στο 3-2 βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ενώ στο 2-3 συναντάμε την ομάδα από το Μόναχο.

To πρόγραμμα

Εφές - Φενέρ 20:30
Βίρτους-Παναθηναϊκός 21:00
Παρτίζαν - Παρί 21:30
Μπάγερν-Ολυμπιακός 21:45

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     