Το τρομερό κάρφωμα του Μπέικον απέναντι στη Βιλερμπάν

Ο Ντουέιν Μπέικον πρόσφερε μια εντυπωσιακή φάση στην αναμέτρηση της Dubai Basketball με τη Βιλερμπάν, για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Βιλερμπάν υποδέχεται τη Dubai Basketball στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague, και ο Ντουέιν Μπέικον ήταν πρωταγωνιστής στη φάση της βραδιάς!

Ο Αμερικανός σκόρερ έκλεψε την μπάλα, έτρεξε στον αιφνιδιασμό και ολοκλήρωσε τη φάση με ένα απίθανο ανάποδο κάρφωμα, κάνοντας το 48-58 για την ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς.