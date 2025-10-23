Dubai Basketball: Το τρομερό κάρφωμα του Μπέικον απέναντι στη Βιλερμπάν
Ο Ντουέιν Μπέικον πρόσφερε μια εντυπωσιακή φάση στην αναμέτρηση της Dubai Basketball με τη Βιλερμπάν, για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.
Η Βιλερμπάν υποδέχεται τη Dubai Basketball στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague, και ο Ντουέιν Μπέικον ήταν πρωταγωνιστής στη φάση της βραδιάς!
Ο Αμερικανός σκόρερ έκλεψε την μπάλα, έτρεξε στον αιφνιδιασμό και ολοκλήρωσε τη φάση με ένα απίθανο ανάποδο κάρφωμα, κάνοντας το 48-58 για την ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς.
Showtime D-Bacon 😮@dubaibasket #MotorolaMagicMoment pic.twitter.com/ziv8veQ9kU— EuroLeague (@EuroLeague) October 23, 2025
