Παναθηναϊκός: To Gazzetta στην προπόνηση των «πράσινων» στην Μπολόνια (vid)
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται στη Μπολόνια με τη Βίρτους (24/10, 21:00) και ταξίδεψε στην ιταλική πόλη χωρίς τέσσερις παίκτες μαζί του.
Συγκεκριμένα δεν υπολογίζονται οι Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, όπως επίσης και οι Ρισόν Χολμς και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης οι οποίοι με τη σειρά τους έμειναν στην Αθήνα μετά τα τελευταία προβλήματα που αποκόμισαν. Ο Αμερικανός σέντερ έχει υποστεί τράβηγμα στον προσαγωγό ενώ ο διεθνής φόργουορντ έχει πρόβλημα με τον αγκώνα του δεξιού του χεριού.
Το απόγευμα της Πέμπτης η ομάδα του Εργκίν Άταμαν πραγματοποίησε την καθιερωμένη προπόνηση και το Gazzetta ήταν εκεί με πλάνα. Mάλιστα την παράσταση έκλεψε ο Τι Τζέι Σορτς με τα εύστοχα mid range σουτάκια που επιχείρησε.
To Gazzetta στην προπόνηση του Παναθηναϊκού στην Μπολόνια
Αποστολή: @gkouvaris #pao #paobc pic.twitter.com/NDMOUMMAlf
Υπενθυμίζουμε ότι η αποστολή του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Ναν, Γκραντ, Ερνανγκομεθ, Γκριγκόνις, Σορτς, Μητογλου, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο, Γιούρτσεβεν, Κουζέλογλου, Όσμαν.
