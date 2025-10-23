Φεύγουν τα εισιτήρια του Ολυμπιακού για τις εντός έδρας αναμετρήσεις με την Μονακό και την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Ολυμπιακός μετά τη μάχη στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν (24/10, 21:15) έχει τέσσερις σερί υποχρεώσεις εντός έδρας.

Οι δύο πρώτες είναι με την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και με την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη. Δύο ματς με μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον καθώς οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχτούν δύο καταξιωμένους Έλληνες προπονητές.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε πως έχουν μείνει μονο 1.000 εισιτήρια προς διάθεση για την αναμέτρηση με την Μονακό και 1.500 για τον αγώνα με την Χαποελ Τελ Αβιβ.