Νίκολιτς: Το video της σύλληψης του διαιτητή
Mπλεξίματα με τον Νόμο για Ούρος Νίκολιτς που σφυρίζει ματς και της Euroleague. Ο 39χρονος διαιτητής συνελήφθη αφού η τοπική αστυνομία βρήκε 250 χιλιάδες ευρώ στο διαμέρισμά του.
Η είδηση μεταδόθηκε από την κρατική σερβική τηλεόραση, RTS και του Blic το πρωί της Πέμπτης. To Βlic πρόσθεσε πως ο Νίκολιτς είναι ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας μάλιστα δημοσίευσε το video από την επιχείρηση της σύλληψης, μεταξύ άλλων και του διαιτητή.
