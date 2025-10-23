Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας δημοσίευσε το video της σύλληψης του διαιτητή, Ούρος Νίκολιτς.

Mπλεξίματα με τον Νόμο για Ούρος Νίκολιτς που σφυρίζει ματς και της Euroleague. Ο 39χρονος διαιτητής συνελήφθη αφού η τοπική αστυνομία βρήκε 250 χιλιάδες ευρώ στο διαμέρισμά του.

Η είδηση μεταδόθηκε από την κρατική σερβική τηλεόραση, RTS και του Blic το πρωί της Πέμπτης. To Βlic πρόσθεσε πως ο Νίκολιτς είναι ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας μάλιστα δημοσίευσε το video από την επιχείρηση της σύλληψης, μεταξύ άλλων και του διαιτητή.

Δείτε το