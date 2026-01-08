Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Ντίας, ο οποίος θα συνεχίσει στον Πανιώνιο.

Όπως αναμενόταν, η Κηφισιά αποχαιρέτησε τον Χόρχε Ντίας. Ο Ουρουγουανός χαφ ήταν από τους βασικούς συντελεστές της ανόδου της ομάδας των Βορείων Προαστίων την περασμένη σεζόν, όμως την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο δεν έβρισκε χρόνο συμμετοχής στα πλάνα του Σεμπάστιαν Λέτο και οι δυο πλευρές έλυσαν τη συνεργασία τους.

O 36χρονος μέσος την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 27 εμφανίσεις, με τρεις ασίστ, ενώ στο πρώτο μισό της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου έκανε 12 συμμετοχές, με τελευταία στις 3 Δεκεμβρίου, στο ματς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ο ελεύθερος πλέον Χόρχε Ντίας επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στον Πανιώνιο, λόγω της επιθυμίας του να παραμείνει στην Αθήνα και η μεταγραφή του αναμένεται να επισημοποιηθεί τις επόμενες ώρες.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Jorge Diaz.

Στο διάστημα που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας, ο Jorge Diaz εξελίχθηκε σε μια πολύ σημαντική αγωνιστική μονάδα και σε έναν εκ των πρωταγωνιστών της περσινής τεράστιας επιτυχίας της Κηφισιάς, με την κατάκτηση του τίτλου στη Super League 2.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του».