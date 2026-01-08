Κύπελλο Ανδρών: Τα ζευγάρια της 3ης φάσης
Δύο ενδιαφέροντα παιχνίδια έβγαλε η κληρωτίδα στην κλήρωση της 3ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας. Αρχικά η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό και ο Φλοίσβος τον Ολυμπιακό. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 8/1 στα γραφεία της ΕΟΠΕ η κλήρωση για την ανάδειξη των ζευγαριών της 1ης αγωνιστικής της Γ' φάσης του Κυπέλλου Ανδρών με τη συμμετοχή και των ομάδων της Volley League.
Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Π.Σ. Ήφαιστος Φλώρινας - Π.Α.Ο.Κ.
Χ.Α.Ν.Θ. - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός - Ο.Φ.Η.
Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
Νικητής αγώνα Γ.Ε. Αλεξανδρόπουλης/Ά.Σ. Άρης - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής New Pallet - Γ.Σ. Πανιώνιος
Α.Σ. Πανερυθραϊκός - Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 4 Φεβρουαρίου 2026.
