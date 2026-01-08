Με τα παιχνίδια της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό και του Φλοίσβου με τον Ολυμπιακό να ξεχωρίζουν, έγινε γνωστό το πρόγραμμα της 3ης φάσης του Κυπέλλου Ανδρών.

Δύο ενδιαφέροντα παιχνίδια έβγαλε η κληρωτίδα στην κλήρωση της 3ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας. Αρχικά η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό και ο Φλοίσβος τον Ολυμπιακό. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 8/1 στα γραφεία της ΕΟΠΕ η κλήρωση για την ανάδειξη των ζευγαριών της 1ης αγωνιστικής της Γ' φάσης του Κυπέλλου Ανδρών με τη συμμετοχή και των ομάδων της Volley League.

Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Παναθηναϊκός Α.Ο.

Α.Π.Σ. Ήφαιστος Φλώρινας - Π.Α.Ο.Κ.

Χ.Α.Ν.Θ. - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός - Ο.Φ.Η.

Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Νικητής αγώνα Γ.Ε. Αλεξανδρόπουλης/Ά.Σ. Άρης - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής New Pallet - Γ.Σ. Πανιώνιος

Α.Σ. Πανερυθραϊκός - Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 4 Φεβρουαρίου 2026.