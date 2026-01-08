Μια επιστροφή και μια απώλεια μέτρησε ο Μανόλο Χιμένεθ στη σημερινή (8/1) προπόνηση του Άρη ενόψει του αγώνα (11/1) με την ΑΕΚ στο «Κλ. Βικελίδης».

Η επιστροφή του Πέδρο Άλβαρο αυξάνει τις επιλογές του Ισπανού προπονητή στο κέντρο της άμυνας. Στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ βρίσκεται εξάλλου και ο Νόα Σούντμπεργκ και μένει να φανεί ποιες θα είναι οι επιλογές του 61χρονου τεχνικού στο δίδυμο των στόπερ στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Αντιθέτως, οι πιθανότητες συμμετοχής μειώθηκαν για τον Γκαμπριέλ Μισεουί ο οποίος δέχθηκε ένα χτύπημα στο ισχίο στον αγώνα με τον Παναιτωλικό και λόγω των ενοχλήσεων παραμένει σε πρόγραμμα θεραπείας.