Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα είναι και επίσημα ο πρώην ΝΒΑer, Τζάρεντ Μπάτλερ.

Η περίπτωση του Τζάρεντ Μπάτλερ απασχολούσε το τελευταίο διάστημα τον Ολυμπιακό, ωστόσο η περίπτωση του απομακρύνθηκε, με τον Ερυθρό Αστέρα να αποκτά το προβάδισμα για την απόκτηση του.

Και τελικά οι Σέρβοι ανακοίνωσαν τον πρώην NBAer, βάζοντας ένα ποιοτικό παίκτη με εμπειρία από ΝΒΑ στα γκαρντ τους. Στα 25 του αποκτήθηκε ως ελεύθερος και έρχεται να ανεβάσει επίπεδο την περιφέρεια της ομάδας.

Έχει αγωνιστεί σε 148 παιχνίδια στο NBA, τα 19 ως βασικός, μετρώντας 6.7 πόντοι μέσο όρο, 2.8 ασίστ, 1.5 ριμπάουντ και 34% στο τρίποντο.

«Αυτά κυκλοφορούν κάπου στα Μέσα, δεν έχουμε ακόμη δει ποια είναι η αλήθεια. Θα μάθουμε πολύ σύντομα», απάντησε ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, Σάσα Ομπράντοβιτς για τον Μπάτλερ πριν λίγες ώρες και τελικά έμαθε την αλήθεια, με τον πρώην περιφερειακό των Σανς να γίνεται κάτοικος Βελιγραδίου.