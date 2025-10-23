Ερυθρός Αστέρας: Ανακοίνωσε Μπάτλερ

Ερυθρός Αστέρας: Ανακοίνωσε Μπάτλερ

Νίκος Καρφής
Τζάρεντ Μπάτλερ
Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα είναι και επίσημα ο πρώην ΝΒΑer, Τζάρεντ Μπάτλερ.

Η περίπτωση του Τζάρεντ Μπάτλερ απασχολούσε το τελευταίο διάστημα τον Ολυμπιακό, ωστόσο η περίπτωση του απομακρύνθηκε, με τον Ερυθρό Αστέρα να αποκτά το προβάδισμα για την απόκτηση του.

Και τελικά οι Σέρβοι ανακοίνωσαν τον πρώην NBAer, βάζοντας ένα ποιοτικό παίκτη με εμπειρία από ΝΒΑ στα γκαρντ τους. Στα 25 του αποκτήθηκε ως ελεύθερος και έρχεται να ανεβάσει επίπεδο την περιφέρεια της ομάδας.

Έχει αγωνιστεί σε 148 παιχνίδια στο NBA, τα 19 ως βασικός, μετρώντας 6.7 πόντοι μέσο όρο, 2.8 ασίστ, 1.5 ριμπάουντ και 34% στο τρίποντο.

Δείτε Επίσης

Απομακρύνεται ο Μπάτλερ για Ολυμπιακό, οδεύει προς Ερυθρό Αστέρα: Πού κολλάει του Αμερικανού
Τζάρεντ Μπάτλερ

«Αυτά κυκλοφορούν κάπου στα Μέσα, δεν έχουμε ακόμη δει ποια είναι η αλήθεια. Θα μάθουμε πολύ σύντομα», απάντησε ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, Σάσα Ομπράντοβιτς για τον Μπάτλερ πριν λίγες ώρες και τελικά έμαθε την αλήθεια, με τον πρώην περιφερειακό των Σανς να γίνεται κάτοικος Βελιγραδίου.

 
@Photo credits: NBA/Getty Images
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     