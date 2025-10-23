Ερυθρός Αστέρας: Ανακοίνωσε Μπάτλερ
Η περίπτωση του Τζάρεντ Μπάτλερ απασχολούσε το τελευταίο διάστημα τον Ολυμπιακό, ωστόσο η περίπτωση του απομακρύνθηκε, με τον Ερυθρό Αστέρα να αποκτά το προβάδισμα για την απόκτηση του.
Και τελικά οι Σέρβοι ανακοίνωσαν τον πρώην NBAer, βάζοντας ένα ποιοτικό παίκτη με εμπειρία από ΝΒΑ στα γκαρντ τους. Στα 25 του αποκτήθηκε ως ελεύθερος και έρχεται να ανεβάσει επίπεδο την περιφέρεια της ομάδας.
Έχει αγωνιστεί σε 148 παιχνίδια στο NBA, τα 19 ως βασικός, μετρώντας 6.7 πόντοι μέσο όρο, 2.8 ασίστ, 1.5 ριμπάουντ και 34% στο τρίποντο.
Δείτε ΕπίσηςΑπομακρύνεται ο Μπάτλερ για Ολυμπιακό, οδεύει προς Ερυθρό Αστέρα: Πού κολλάει του Αμερικανού
«Αυτά κυκλοφορούν κάπου στα Μέσα, δεν έχουμε ακόμη δει ποια είναι η αλήθεια. Θα μάθουμε πολύ σύντομα», απάντησε ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, Σάσα Ομπράντοβιτς για τον Μπάτλερ πριν λίγες ώρες και τελικά έμαθε την αλήθεια, με τον πρώην περιφερειακό των Σανς να γίνεται κάτοικος Βελιγραδίου.
Звездаши, добро јутро!— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 23, 2025
Током претходне ноћи Џеред Батлер је потписао уговор са црвено-белима и после тестова и медицинских провера ставиће се на располагање тренеру Саши
Обрадовићу!
Добро дошао у црвено-белу породицу! 🔴⚪️
Good morning, Crvena zvezda supporters!
Last night,… pic.twitter.com/iijesElL0o
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.