Χωρίς τον Κώστα Παπανικολάου θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μπάγερν στο Μόναχο (24/10, 21:45).

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής (22/10) προπόνησης του Ολυμπιακού ο Κωστας Παπανικολάου δέχτηκε χτύπημα στον τετρακέφαλο του αριστερού ποδιού.

Αυτό δεν του επέτρεψε να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση κόντρα στη Μπάγερν (24/10 - 21:45) στην 6η αγωνιστική της EuroLeague. Ο αρχηγός των Πειραιωτών δεν ακολούθησε την αποστολή στην Γερμανία και έτσι ο Μπαρτζώκας καλείται να καλύψει το κενό του.

Φέτος ο Παπανικολάου έχει αγωνιστεί σε πέντε ματς της Euroleague ερχόμενος από τον πάγκο και μετρά 2.6 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ με 37.5% πίσω από τη γραμμή του τρίποντο.

Σχετικά με τα μεταγραφικά, ο Ολυμπιακός πάει να κάνει κίνηση που θα δημιουργήσει «κρότο» στην Ευρώπη, με τους Ερυθρόλευκους να προσπαθούν να κάνουν δικό τους τον Σπένσερ Ντινγουίντι!