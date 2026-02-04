Το Μαρούσι... σφράγισε το τελευταίο εισιτήριο για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας που θα διεξαχθεί στην Κρήτη από τις 17 έως τις 21 Φεβρουαρίου.

Σε ένα ματς που ήταν ντέρμπι στο μεγαλύτερο διάστημα, το Μαρούσι... σφράγισε την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, αφού επικράτησε του Προμηθέα στην Πάτρα με 100-92.

Ο Τζόρνταν Κινγγκ με μια τρομερή εμφάνιση, πετυχαίνοντας 30 πόντους... οδήγησε την ομάδα του στο Ηράκλειο εκεί όπου θα βρει απάναντί του τον Άρη.

Αναλυτικά τα ζευγάρια του Final 8

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Μαρούσι - Άρης

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Ηρακλής - Μύκονος

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικά

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου