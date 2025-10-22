Ο Σπένσερ Ντινγουίντι φαίνεται πως είναι ο «εκλεκτός» του Ολυμπιακού για την περιφέρεια και το Gazzetta σας παρουσιάζει τι έκανε την περσινή σεζόν ο Αμερικανός γκαρντ στο NBA.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πυροδοτήσει τη βόμβα της απόκτησης του Σπένσερ Ντινγουίντι, ταράζοντας τα νερά στη γηραιά ήπειρο ως κορυφαία μεταγραφή ελίτ επιπέδου.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση ετοιμάζεται να υποδεχθεί έναν από τους πιο χαρισματικούς scoring guards της άλλης πλευράς του Ατλαντικού και να τον δει να φοράει τα «ερυθρόλευκα». Ο 32χρονος γκαρντ ύψους 1.96μ. μετρά 11 χρόνια παρουσίας στο NBA κι έγινε draft το 2014 στο νούμερο 38 από τους Ντιτρόιτ Πίστονς έχοντας φορέσει τις φανέλες των Ντιτρόιτ Πίστονς, Μπρούκλιν Νετς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Ντάλας Μάβερικς και Λος Άντζελες Λέικερς.

Τον φετινό Ιούλιο υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τους Σάρλοτ Χόρνετς και συμμετείχε στο trainig camp της ομάδας. Ωστόσο, τον άφησαν ελεύθερο μόλις αυτό ολοκληρώθηκε.

Η κορυφαία του σεζόν ήρθε το 2019-20, όταν με τους Νετς είχε 20,6 πόντους και 6,8 ασίστ κατά μέσο όρο. Πέρυσι μέτρησε μέσο όρο 11 πόντων, 2.6 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ ανά 27 λεπτά σε 79 αγώνες της κανονικής περιόδου, ενώ στους 30 από αυτούς ξεκίνησε βασικός. Συνολικά αυτά τα 11 χρόνια πορείας έχει αγωνιστεί σε 621 παιχνίδια με μέσο όρο 13 πόντων (48.3% στο δίποντο, 33.3% στο τρίποντο, 79.6% στις βολές), 3 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ ανά 27.7 λεπτά.