Το αφεντικό της Χάποελ τα έβαλε με τον κόουτς της Βαλένθια λόγω Ισραήλ: «Ίσως η ομάδα σου να ψάξει νέο προπονητή»!

Ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, εξήγησε ότι δεν νιώθει άνετα με την επιστροφή των αγώνων της EuroLeague στο Ισραήλ και άνοιξε διάλογο στο «X» με τον πρόεδρο της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι, ο οποίος αμφέβαλε για την παρουσία του στον πάγκο της ισπανικής ομάδας!

Η τελευταία σημείωση σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής της Μακάμπι και της Χάποελ στο Ισραήλ, ώστε να δίνουν ξανά τους εντός έδρας αγώνες τους στις φυσικές έδρες τους, ήταν η αντίδραση του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Ο προπονητής της Βαλένθια μίλησε πριν από το ματς κόντρα στην Αρμάνι, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι δεν νιώθει άνετα με αυτή την κατάσταση και προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι.

«Γεια σου, Πέδρο. Το ρεκόρ 1-3 απέναντι στη Χάποελ σημαίνει ότι δεν πρέπει να είσαι πολύ ήρεμος. Φαντάσου να γίνει 1-4… Ίσως η Βαλένθια να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής προπονητή», εξήγησε ο Γιανάι στο «X», βάζοντας στην εξίσωση τα προηγούμενα αποτελέσματα των δύο ομάδων στο EuroCup.

Από την πλευρά του, ο Πέδρο Μαρτίνεθ του απάντησε: «Γεια σου, Όφερ. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι για το μέλλον μου, αλλά μην ανησυχείς, γιατί όλα είναι υπό έλεγχο… Υγεία και ηρεμία σε εσάς και τους δικούς σας»!