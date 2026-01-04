Η Βαλένθια έριξε 100άρα πριν από τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague

Βαλένθια-Μανρέσα 103-76: Έριξε κατοστάρα πριν από τη διπλή αγωνιστική
Η Βαλένθια έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, αφού επιβλήθηκε της Μανρέσα με 103-76, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Liga Endesa, και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 11-2, έχοντας ένα ματς λιγότερο.
Ο Χάιμε Πραντίγια ήταν πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων με 21 πόντους (9/10 δίποντα, 1/2 τρίποντα), πέντε ριμπάουντ και τρεις ασίστ.
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ σημείωσε 32/55 δίποντα (58%) και 9/27 τρίποντα (33%), ρίχνοντας πλέον το βάρος στον εκτός έδρας αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα (6/1, 21:00).
Τα δεκάλεπτα: 30-22, 56-42, 78-63, 103-76.
Κατάταξη
- Ρεάλ Μαδρίτης 12-2
- Βαλένθια 11-2
- Μούρθια 10-4
- Μπαρτσελόνα 10-4
- Τενερίφη 9-5
- Μπανταλόνα 9-5
- Μάλαγα 8-6
- Μπασκόνια 8-5
- Γκραν Κανάρια 6-7
- Μπρεογκάν 6-8
- Μπιλμπάο 6-8
- Τζιρόνα 6-8
- Σαραγόσα 5-8
- Μανρέσα 5-9
- Γέιδα 5-9
- Ανδόρα 4-10
- Μπούργκος 3-11
- Γρανάδα 1-13
