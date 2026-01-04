Η Βαλένθια έριξε 100άρα πριν από τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague

Η Βαλένθια ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Μανρέσα, επικρατώντας με 103-76 και φτάνοντας τις 11 νίκες σε 13 αγώνες στην ισπανική λίγκα.

Η Βαλένθια έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, αφού επιβλήθηκε της Μανρέσα με 103-76, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Liga Endesa, και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 11-2, έχοντας ένα ματς λιγότερο.

Ο Χάιμε Πραντίγια ήταν πρώτος σκόρερ των γηπεδούχων με 21 πόντους (9/10 δίποντα, 1/2 τρίποντα), πέντε ριμπάουντ και τρεις ασίστ.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ σημείωσε 32/55 δίποντα (58%) και 9/27 τρίποντα (33%), ρίχνοντας πλέον το βάρος στον εκτός έδρας αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα (6/1, 21:00).

Τα δεκάλεπτα: 30-22, 56-42, 78-63, 103-76.

Κατάταξη