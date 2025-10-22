Μαρτίνεθ για την επιστροφή των ματς στο Ισραήλ: «Δεν είμαστε πολύ ήρεμοι, δεν νιώθουμε άνετα»

O Πέδρο Μαρτίνεθ στάθηκε στην επιστροφή των ομάδων του Ισραήλ στις φυσικές τους έδρες στη Euroleague.

Αν και η διοργανώτρια αρχή της Euroleague ανακοίνωσε ότι οι δύο ομάδες του Ισραήλ θα μπορούν να επιστρέψουν στις φυσικές τους έδρες από την 1η Δεκεμβρίου, χρειάζεται ακόμα... δρόμος μέχρι να πάρει σάρκα και οστά το εν λόγω εγχείρημα.

Οι μέτοχοι-ομάδες συμφώνησαν να επαναξιολογήσουν την κατάσταση την 1η Νοεμβρίου και αν μέχρι την 1η Δεκεμβρίου έχουν δοθεί οι απαραίτητες εγγυήσεις και υποσχέσεις χωρίς να έχουν υπάρξει εχθροπραξίες, τότε είναι πολύ πιθανόν Χάποελ και Μακάμπι να επιστρέψουν στο Τελ Αβίβ για τα ματς της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ μίλησε πριν το ματς κόντρα στη Αρμάνι και αναφέρθηκε στην πιθανότητα να παίξουν οι ομάδες του Ισραήλ ξανά στις φυσικές τους έδρες.

«Μας αρέσει που η Χάποελ και η Μακάμπι μπορούν να παίζουν τα παιχνίδια τους στην έδρα τους και που δεν χρειάζεται να παίζουμε κεκλεισμένων των θυρών όταν παίζουμε εναντίον τους. Μας αρέσει αυτό, αλλά εκτός της αθλητικής πτυχής, δεν είμαστε πολύ ήρεμοι. Όταν βλέπεις τα νέα... νομίζουμε ότι η κατάσταση δεν έχει ομαλοποιηθεί όπως θα θέλαμε.

Γιατί στις 25 Νοεμβρίου δεν είναι ασφαλές να παίξουμε στο Ισραήλ και στις 5 Δεκεμβρίου θα είναι; Όσοι έχουν πάρει την απόφαση δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψουν εκεί και θα ήθελα να μάθω γιατί δέκα μέρες αργότερα θα είναι ασφαλές. Δεν νιώθουμε άνετα με την κατάσταση.

Αυτό είναι αθλητικό, δεν θέλουμε να είμαστε μέρος του προβλήματος, θα θέλαμε η κατάσταση να είναι φυσιολογική, αλλά αν με ρωτάτε: είμαι απλώς ο προπονητής της Βαλένθια και δεν είμαστε πολύ ήρεμοι», ήταν τα λόγια του.