Μάοντο Λο: «Μπορείς να προσπαθήσεις να σταματήσεις τον Σορτς, αλλά είναι πολύ δύσκολο»

Ο Μάοντο Λο, στη συνέντευξή του στους Euro Insiders, αναφέρθηκε ανάμεσα σε άλλα, στον πρώην συμπαίκτη του, Τι Τζέι Σορτς, αποθεώνοντάς τον για τον τρόπο παιχνιδιού του.

Ο Μάοντο Λο μετακόμισε φέτος στο Κάουνας για να αγωνιστεί με τα χρώματα της Ζαλγκίρις. Πέρσι βρισκόταν στην Παρί, όπου είχε συμπαίκτη τον νυν παίκτη του Παναθηναϊκού, Τι Τζέι Σορτς. Ο Γερμανός γκαρντ, στη συνέντευξή του στους Euro Insiders, μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τον Σορτς, «στάζοντας μέλι» για εκείνον. Τόνισε τα δυνατά του σημεία στο στυλ παιχνιδιού του, καθώς και τη δυσκολία που έχουν οι αντίπαλοί του στο να τον σταματήσουν.

«Όλοι προσπαθούν να σταματήσουν συγκεκριμένους παίκτες. Μπορείς να προσπαθήσεις να σταματήσεις τον Σορτς, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ γρήγορος και εξαιρετικός στο να αλλάζει κατευθύνσεις. Επίσης “πουλάει” πολύ καλά την επαφή, κάτι που είναι μεγάλη δεξιότητα. Παίζει γύρω από το mid-range, δημιουργώντας χώρους, γιατί οι ομάδες συχνά επιλέγουν να μην τον μαρκάρουν. Οι ομάδες και οι προπονητές συνήθως προτιμούν να αφήσουν το σουτ από το mid-range ή το floater στην άμυνα, αλλά ο Σορτς είναι εξαιρετικός σε αυτό το σουτ.

Ακόμα και να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις απέναντί του, είναι δύσκολο να τον σταματήσεις. Είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά και πολύ ωραίος τύπος. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, έχει πολύ καλή ενέργεια, ευγενική καρδιά και μιλάει με όλους. Του εύχομαι κάθε επιτυχία στον Παναθηναϊκό.»

Ο νέος παίκτης του «τριφυλλιού» προσπαθεί ακόμα να βρει τα πατήματά του, πραγματοποιώντας μέχρι στιγμής κάποιες καλές εμφανίσεις. Μέχρι τώρα, στην EuroLeague, έχει μέσο όρο 4 πόντους και 2.8 ασίστ σε 13 λεπτά συμμετοχής.