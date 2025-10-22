EuroLeague: «Ο Ντινγουίντι συμφώνησε με τον Ολυμπιακό»
Η EuroLeague είναι έτοιμη να υποδεχθεί ένα ακόμη μεγάλο όνομα από το ΝΒΑ. Ο Σπένσερ Ντινγουίντι, ένας από τους πιο χαρισματικούς scoring guards της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πριν από την άφιξή του στην Ευρώπη.
Παρά τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να είναι κοντά σε συμφωνία με την Αναντολού Εφές, ο Αμερικανός γκαρντ έχει δώσει τα χέρια με τον Ολυμπιακό, όπως γράφουν στη Σερβία. Μάλιστα και ο κορυφαίος ρεπόρτερ του NBA, Μαρκ Στάιν, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης για τον παίκτη, βγάζοντας από τον χάρτη την Εφές.
Ο Ντινγουίντι, που έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι από τους Σάρλοτ Χόρνετς, μετρά 11 χρόνια παρουσίας στο NBA, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Ντιτρόιτ Πίστονς, Μπρούκλιν Νετς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Ντάλας Μάβερικς και Λος Άντζελες Λέικερς. Η κορυφαία του σεζόν ήρθε το 2019-20, όταν με τους Νετς είχε 20,6 πόντους και 6,8 ασίστ κατά μέσο όρο.
🚨UPDATE: Olympiacos finally found their guard! 🔥— TeleSport.rs (@TelesportRS) October 22, 2025
Spencer Dinwiddie is heading to Piraeus! As we exclusively reported earlier today, the American guard was set to make the move to Europe, with three EuroLeague teams showing interest. Anadolu Efes initially appeared to be the… https://t.co/zSbGHHf8ho
