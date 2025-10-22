Μανωλόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν ίσως τα πιο δυνατά ρόστερ στη EuroLeague»

Ο Σωτήρης Μανωλόπουλος σχολίασε την παρουσία του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague, μιλώντας παράλληλα για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο FIBA Asia Cup με την Εθνική Ιράν.

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στρέφονται στις εκτός έδρας αναμετρήσεις με τη Βίρτους Μπολόνια (24/10, 21:00) και την Μπάγερν Μονάχου (24/10, 21:45), αντίστοιχα, με τον Σωτήρη Μανωλόπουλο να σχολιάζει την παρουσία τους στις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague.

Ο Έλληνας κόουτς φιλοξενήθηκε στο ΕΟΚ WebRadio, όπου μίλησε:

Για τη φετινή EuroLeague: «Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη, είναι πολύ νωρίς. Μάλιστα, ξεκίνησαν με συνεχόμενες "διαβολοβδομάδες", κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Γι’ αυτό βλέπουμε και κάποια… περίεργα αποτελέσματα. Κάποιες ομάδες έχουν και παίκτες που ήρθαν απ’ το Ευρωμπάσκετ και υπάρχει κούραση. Η Φενέρμπαχτσε έχασε πολλούς παίκτες και έφερε NBAers, που χρειάζεται χρόνος για να προσαρμοστούν. Μετά από 2-3 μήνες θα δούμε πώς είναι πραγματικά οι ομάδες. Θα γίνουν και προσθαφαιρέσεις σίγουρα. Θα ήθελα να πω περαστικά και στον Γιώργο Παπαγιάννη για τον σοβαρό του τραυματισμό. Τον ξέρω τον Γιώργο και πιστεύω θα γυρίσει πιο δυνατός».

Για τους δύο «αιωνίους»: «Ίσως έχουν τα πιο δυνατά ρόστερ, μαζί με τη Φενέρμπαχτσε, τη Μονακό, τη Χάποελ Τελ Αβίβ που έχει κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση. Αν ο Παναθηναϊκός λύσει το θέμα με τον Λεσόρ και τον δούμε έτοιμο, αν και δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει, ίσως θα έχει και το πιο δυνατό ρόστερ. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, που είναι επίσης πολύ δυνατός, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον γκαρντ και αν η επιστροφή του Έβανς θα γίνει σύντομα».

Για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο FIBA Asia Cup με την Εθνική Ιράν: «Η 3η θέση ήταν πολύ επιτυχημένη, δεν το περίμενε κανένας, ειδικά με τις συνθήκες που υπήρχαν και την ελλιπής προετοιμασία. Αυτό μάς συσπείρωσε, ήμασταν όλοι πολύ "δεμένη" μεταξύ μας. Τα σχόλια όλων ήταν πως ήμασταν η πιο physical ομάδα στο παρκέ. Κάναμε μόνο μία ήττα, απ’ την Αυστραλία. Για ‘μένα, το να πουν για μια ομάδα ενός προπονητή ότι παλεύει περισσότερο απ’ όλες τις άλλες στο γήπεδο είναι το πιο κολακευτικό σχόλιο».

Για τη δουλειά στο αναπτυξιακό κομμάτι στο Ιράν: «Τώρα που ήμουν στο Ιράν εγώ αυτές τις μέρες, ασχολήθηκα πάρα πολύ με τα μικρότερα τμήματα. Έκανα εγώ προπόνηση στην U18. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι. Είναι μια χώρα με 90 εκατομμύρια κατοίκους, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που παίζουν, απλά πρέπει να μάθουν σωστά το μπάκσετ. Έτσι, προσπαθώ προς αυτό και με την εκπαίδευση των προπονητών αλλά και όποτε βρίσκω εγώ ευκαιρία να κάνω εγώ την προπόνηση».