Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπούγκι Έλις από την Άλμπα Βερολίνου, με το συμβόλαιό του να έχει διάρκεια μέχρι το 2027.

Ο Μπούγκι Έλις (1.90μ.) ανακοινώθηκε από τη Ντουμπάι BC μέχρι το 2027. Ο 24χρονος γκαρντ έρχεται για να ενισχύσει την περιφέρεια της ομάδας με τη δημιουργία και την εκρηκτικότητά του.

Ο νεαρός γκαρντ ξεκίνησε τη σεζόν με την Άλμπα Βερολίνου, αλλά πριν από αυτό είχε μια δυνατή κολλεγιακή καριέρα στο Μέμφις και στο USC, ενώ έπαιξε επίσης και στη NBA G League.

Ο γενικός διευθυντής της Ντουμπάι, Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, δήλωσε για την απόκτησή του:

«Ο Μπούγκι ταιριάζει απόλυτα με το όραμά μας, νέος, πεινασμένος, ανταγωνιστικός και ήδη δοκιμασμένος σε υψηλό επίπεδο. Φέρνει άμεσο αντίκτυπο, δημιουργικότητα και ρυθμό στην άμυνα, βοηθώντας μας να ξεπεράσουμε δύσκολες στιγμές όταν πολλοί παίκτες μένουν εκτός λόγω τραυματισμών. Ήταν κάπως απαρατήρητος και πιστεύουμε ότι παίκτες σαν αυτόν μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έχει την ικανότητα να αναπτυχθεί παράλληλα με τον πυρήνα μας και να αναβαθμίσει την ταυτότητα της ομάδας τα επόμενα χρόνια.»

Ο Έλις δήλωσε έτοιμος και ενθουσιασμένος να προσφέρει στη νέα του ομάδα:

«Το Ντουμπάι χτίζει κάτι συναρπαστικό σε παγκόσμια σκηνή και θέλω να είμαι μέρος αυτού του ταξιδιού. Είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα για αυτήν την ομάδα και να συνδεθώ με τους οπαδούς από την πρώτη μέρα.»