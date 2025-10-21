Ρεάλ Μαδρίτης: Με τρεις απουσίες κόντρα στη Μακάμπι
Στο «Aleksandar Nikolic Hall» θα διεξαχθεί το πρώτο ματς για την 6η αγωνιστική της Euroleague μεταξύ της Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Σέρτζιο Σκαριόλο έχει τρία πολύ σημαντικά προβλήματα να διαχειριστεί ενόψει του αγώνα στο Βελιγράδι καθώς τρεις παίκτες έχουν τεθεί εκτός αγωνιστικής δράσης.
Ο λόγος για τους Σέρχιο Γιουλ, Αντρέ Φελίζ και Μπρούνο Φερνάντο, οι οποίοι δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.