Με τρία σημαντικά προβλήματα ταξίδεψε στο Βελιγράδι η αποστολή της Ρεάλ ενόψει του αγώνα με την Μακάμπι (22/10, 21:05) ο οποίος θα ανοίξει και την αυλαία της 6ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Στο «Aleksandar Nikolic Hall» θα διεξαχθεί το πρώτο ματς για την 6η αγωνιστική της Euroleague μεταξύ της Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο έχει τρία πολύ σημαντικά προβλήματα να διαχειριστεί ενόψει του αγώνα στο Βελιγράδι καθώς τρεις παίκτες έχουν τεθεί εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ο λόγος για τους Σέρχιο Γιουλ, Αντρέ Φελίζ και Μπρούνο Φερνάντο, οι οποίοι δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής.